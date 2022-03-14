فردوس عبد الحميد تكشف كواليس تأدية دور حرم الرئيس جمال عبد الناصر|فيديو

كشفت الفانة فردوس عبد الحميد عن كواليس تأديتها لـ دور حرم الرئيس الراحل جمال عبد الناصر، قائلة: "أنا قعدت أبحث كتير جداً عن علشان أجيب معلومات عنها، وكان الحوار بالنسبالي صعب لأن مفيش معلومات كتير".

وأضافت فردوس عبد الحميد خلال لقائها مع برنامج "واحد من الناس" الذي يقدمه الإعلامي "عمرو الليثي"، والمُذاع على فضائية "الحياة"، قائلة: "أتا أخدت مفتاح الشخصية من حاجة قرأتها في كتاب عن طباخ الرئيس .. وهي إنه كان بيقول إنه متضايق أوي إن السيدة الأولى كانت تتعامل وكأنها ست عادية مش مرات الرئيس".

وتابعت الفنانة: "مثلا، لما كان يبقى معمول نوع معين من البروتين، وأحد ابنائها يقول أنا عايز سمك مثلاً .. فكانت تروح لطباخ الرئيس وتقوله روح هاتلي نصف كيلو سمك ..وكان الطباخ يتضايق أوي لأنه كان معروف أنه طباخ الرئيس هيروح يقول للبياع إزاي هاتلي نصف كيلو سمك!".