لليوم الخامس.. توقف حركة الملاحة البحرية بكفر الشيخ

أعلن اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، استمرار انعقاد غرف العمليات الرئيسية والفرعية بالمحافظة، لمتابعة حالة الطقس التي تتعرض له المحافظة من هبوب رياح، وتوقف حركة الملاحة البحرية.



وتلقت غرفة العمليات وإدارة الأزمات بالمحافظة برئاسة المحاسب نصر عبدالهادي، إشارة بتوقف حركة الصيد بميناء البرلس، لسوء الأحوال الجوية، لليوم الخامس على التوالي، ورست المراكب على جانبي الميناء وعلى شواطئ بحيرة البرلس، والقرى المطلة على البحر المتوسط بقرى مطوبس.

وأعلنت هيئة الأرصاد المصرية عن أنه يسود طقس بارد على شمال البلاد حتى شمال الصعيد دافئ على جنوب الصعيد وجنوب سيناء نهارا ، ومتوقع أن تسجل القاهرة الكبرى اليوم 16 درجة مئوية والسواحل الشمالية 15 درجة مئوية شمال الصعيد 17 درجة مئوية جنوب الصعيد 23 درجة مئوية.

كما تنشط الرياح على كافة الأنحاء لذا لا يفضل ري القمح فى هذه الفترة ،ومن المتوقع اليوم سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحرى، والفرصة مهيأة لسقوط أمطار خفيفة على مناطق من جنوب الوجه البحرى.

كما تشير آخر صور الأقمار الصناعية إلى تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة الآن على مناطق من السواحل الشمالية والوجه البحرى يصاحبها سقوط أمطار متفاوتة الشدة على مناطق متفرقة.