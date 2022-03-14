ضمن وفد برلماني.. نائب التنسيقية يلتقي ولي العهد الكويتي ويزور مجلس الأمة..صور

شارك النائب محمد إسماعيل، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، ضمن وفد البرلمان المصري برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، في لقاء ولي العهد الكويتي، الشيخ مشعل الأحمد، في قصر بيان، وكذا زيارة مجلس الأمة الكويتي.

وكان في استقبال الوفد المصري رئيس مجلس الأمة الكويتي، مرزوق الغانم، الذي أكد متانة العلاقات بين البلدين.

وناقش الجانبان سبل توحيد المواقف، وبحث تطورات الأوضاع الدولية، وكذا الموضوعات والقضايا التي تهم الجانبين، وآخر التطورات التي تشهدها الساحتان الإقليمية والدولية، إضافة إلى سبل تنسيق المواقف المشتركة في المحافل البرلمانية القارية والدولية.

حضر اللقاء كل من نائب رئيس مجلس الأمة، أحمد الشحومي، والنائب خالد عايد العنزي، والنائب مبارك العجمي، وسفير مصر لدى الكويت، أسامة شلتوت، وأمين عام مجلس الأمة، عادل اللوغاني.

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