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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة: يجب الحفاظ على السلم والأمن الدوليين |فيديو

وكيلة الامن العام
وكيلة الامن العام للامم المتحدة للشئون السياسية

أكدت وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة للشئون السياسية، روزماري ديكارلو، على ضرورة العمل من أجل الحفاظ على السلم والأمن الدوليين.

وأضاف وكيلة الامين العام للامم المتحدة للشؤون السياسية، خلال كلمتها في اجتماع مجلس الامن الدولي مع منظمة الأمن والتعاون في أوروبا لبحث التطورات في أوكرانيا ، إن الأمم المتحدة تواصل دعمها الإنساني للشعب الاوكراني .

في سياق متصل حذرت الولايات المتحدة الأمريكية الصين من مغبة دعم روسيا لإنقاذها من العقوبات القاسية المفروضة بحقها، مذكرة الصين بأن لكل فعل رد فعل، وأنه لا يجب مراكمة الخلافات بينهما وزيادتها.

قالت الولايات المتحدة إن الصين ستواجه عواقب إذا ساعدت روسيا على التهرب من العقوبات في غزوها لأوكرانيا،  وفق ما عبرت شبكة بي بي سي.

وبحسب ما ورد قال مسؤولون أمريكيون لم يتم الكشف عن أسمائهم، أن روسيا طلبت من الصين تقديم مساعدة عسكرية بعد أن بدأت الغزو.

اتهمت وزارة الخارجية الصينية الولايات المتحدة بنشر معلومات مضللة. ونفت روسيا طلبها مساعدة عسكرية من بكين.

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