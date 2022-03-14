اتقوا الله في شعب مصر.. تامر أمين يوجه رسالة للتجار.. فيديو

وجه الإعلامي تامر أمين، رسالة للتجار في مصر، قائلا: "يا تجار مصر اتقوا الله في شعب مصر".

وأضاف "أمين"، خلال تقديمه برنامج "آخر النهار"، المُذاع عبر فضائية "النهار"،: "يا تجار مصر رفقا بالشعب المصري ومتبقوش أنتوا والزمن والحرب الروسية الأوكرانية على المواطن المصري".

وتابع: "الشحنات الجديدة للسلع لم تصل يبقى ليه بترفعوا الأسعار الحالية وليه السلعة تبقى في المخزن وأنت جايبها بالسعر القديم ولما تسمع أن فيه حرب ترفع الأسعار بدون سبب دا اسمه استغلال وجشع ومص دماء الغلابة".

وأوضح أن التجار يبررون ارتفاع الأسعار بارتفاع المواد الخام وأسعار الشحن، لذلك السلع اللي هترتفع هي التي سيتم استيرادها وليست السلع المتاحة حاليا.