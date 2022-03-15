تزامنا مع الأزمة الروسية الأوكرانية.. الناتو يجري تدريبات في النرويج

عرضت فضائية "العربية" مقطع فيديو من تدريبات حلف الناتو، حيث قام حلف الناتو بإجراء تدريبات مشتركة، تزامنا مع الأزمة الروسية الأوكرانية.



وفي سياق متصل، أعلنت وزارة الدفاع الروسية صباح اليوم، الثلاثاء، السيطرة على كامل أراضي مقاطعة خيرسون بجنوب أوكرانيا.

ووفقا لـ "روسيا اليوم"، قال المتحدث باسم وزارة الدفاع، إيجور كوناشينكوف، إن العسكريين الروس أسقطوا أمس طائرتين أوكرانيتين ومروحية و13 طائرات مسيرة، فيما دمرت القوات الجوية الروسية 136 منشأة عسكرية أوكرانية.

وفي غضون ذلك، حذر تقييم استخباراتي لوزارة الدفاع البريطانية، بشأن التطورات في أوكرانيا، اليوم الثلاثاء، من أن روسيا قد تسعى لإجراء "استفتاء" على الانفصال بمدينة خيرسون، بهدف إعلان المنطقة "جمهورية انفصالية"، تماما مثل دونيتسك ولوهانسك والقرم.

وقالت وزارة الدفاع البريطانية، إن موسكو قد تجري استفتاءً على الانفصال في مدينة خيرسون الأوكرانية.