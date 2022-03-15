بعد استغاثة زوجته.. قوات الإنفاذ تساعد مسنا سقط داخل شقته في الطالبية

واصلت وزارة الداخلية استراتيجيتها الهادفة فى أحد محاورها لتفعيل الدور المجتمعى والإنسانى بكافة القطاعات الأمنية من خلال التعامل الإيجابى مع كافة البلاغات ذات الطابع الإنسانى .

تبلغ لقسم شرطة الطالبية بمديرية أمن الجيزة من غرفة عمليات النجدة بإستغاثة (إحدى السيدات بالمعاش ، مقيمة بدائرة القسم) لمساعدتها لسقوط زوجها المسن أرضاً أثناء تواجده بالشقة سكنهما وعدم تمكنه من النهوض وعدم تمكنها من مساعدته.

وإنتقلت قوات الإنقاذ البرى بالإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة لمحل البلاغ ، وتمكنت من مساعدة زوج المُبلغة على النهوض، وتم تقديم الدعم وأوجه الرعاية لهما.

وتقدمت المواطنة بالشكر لأجهزة وزارة الداخلية على الإستجابة الفورية وتلبية إستغاثتها لإنقاذ زوجها.