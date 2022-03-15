أيمن حفني يغيب عن مواجهة الزمالك وبترو اتليتكو

كشف مصدر بالجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك أن أيمن حفني صانع ألعاب الأبيض سيواصل الغياب عن فريقه في مباراة بترو أتلتيكو الأنجولي المقبلة، المقرر لها يوم السبت المقبل في الجولة الخامسة لمباريات دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا.



وأضاف المصدر أن الجهاز الفني بقيادة البرتغالي جوسفالدو فيريرا وضع برنامجا تدريبيا خاصا لحفني خلال الفترة الحالية لتنفيذه قبل المشاركة في التدريبات الجماعية خلال الفترة المقبلة.



ويستعد الفريق الأبيض لخوض مباراة بترو أتلتيكو المقرر لها يوم السبت المقبل في الجولة الخامسة لمباريات دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا.



كان الجهاز الفني للفريق الأبيض بقيادة البرتغالي جوسفالدو فيريرا قرر سفر بعثة فريق الكرة إلى أنجولا يوم الخميس المقبل استعدادا لخوض مباراة بترو أتلتيكو.