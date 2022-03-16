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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

نائبة: نخرج بتوصيات خاصة بشأن الاستراتجية الوطنية لحقوق الإنسان

رشا أسحق عضو مجلس
رشا أسحق عضو مجلس الشيوخ

قالت رشا اسحق عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشيوخ، إن لجنتي حقوق الانسان بمجلسي النواب والشيوخ يلعبان دورا مهما وهناك اجتماعات مختلفة ومستمرة لدراسة الاستراتجية الوطنية لحقوق الانسان التي اطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي في كافة مجالات الحياة ونقوم بمناقشة كل محور من هذه الاستراتجية على حده، ونخرج بعد ذلك بتوصيات مختلفة تصب في صالح المواطن بحضور ممثلي الحكومة لتنفيذها بعد ذلك علي ارض الواقع.

واكدت اسحق في حوار لـ"صدي البلد"، أن الاستراتجية الوطنية لحقوق الانسان  تعد خريطة طريق وطنية واداء للتطوير الذاتي نظرا لاهمية حقوق الإنسان كجزء هام في مسيرة التنمية الشاملة التي تستهدف بناء الانسان فالاستراتجية تناولت عددا من المحاور الهامة منها الحقوق المدنية والسياسية والحقوق الاقتصادية الاجتماعية والثقافية، إضافة الى تناول حقوق الانسان للمراة والطفل وذوي الاعاقة والشباب وكبار السن فضلا عن تناول ملف التثقف وتناول الخبرات في مجال حقوق الإنسان.

الرئيس عبد الفتاح السيسي ذوي الإعاقة التنمية الشاملة كبار السن مجلسي النواب والشيوخ مجلس الشيوخ حقوق الإنسان

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