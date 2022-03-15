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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

محمد محمود: دوري في دايما عامر يناقش مشاكل التعليم.. فيديو

الفنان محمد محمود
الفنان محمد محمود

كشف الفنان محمد محمود، عن تفاصيل دوره في مسلسل دايما عامر، قائلا إنه يقدم شخصية الأستاذ شحاتة، وهو مدرس لغة عربية ورجل من أصل ريفي ومخلص في عمله ولكن حظه سيء.

وأضاف محمد محمود، خلال لقائه ببرنامج "الحياة اليوم"، المذاع على فضائية "الحياة"، أن دوره في المسلسل يلقي الضوء على أحوال ومشاكل التعليم عموما من ناحية الطلاب والمدرسين.

وتابع أنه يجسد شخصية مدرس في مدرسة "ناشونال"، ولا يقوم بإعطاء الدروس الخصوصية للطلاب، وزوجته تفتعل معه الخناقات بسبب الظروف المعيشية.

وأردف: “مأساة المدرس شحاتة تخلق الكوميديا، ويسعدني أن أتنوع في شخصياتي، ولا أكون في نمط واحد”.

واستطرد: “يسعدني أقدم شخصيات متغيرة ولها شبيه في الواقع”.
 

الفنان محمد محمود توك شو مسلسل دايما عامر برنامج الحياة اليوم

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