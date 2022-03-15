شعبة المخابز: نظام جديد لتحديد سعر الخبز بدءا من اليوم

قال عطية حماد، رئيس شعبة المخابز بالغرفة التجارية بالقاهرة؛ إنه بعد القرارات الرئاسية اليوم، سيكون هناك نظام جديد لتحديد سعر الخبز، والعمل على ثبات سعر الخبز الحر، لأن الدولة تجتهد وتصدر القرارات لصالح المواطن.

وأضاف حماد، في مداخلة هاتفية على قناة "صدى البلد" في برنامج "على مسئوليتي" أن التوجيهات الرئاسية تقوم بحل جذري للمشكلات التي تواجه المجتمع المدني فاتخذ الرئيس قرارا بتسعير رغيف الخبز غير المدعم، وهذا قرار صائب جدا.

وأشار رئيس شعبة المخابز بالغرفة التجارية، إلى أن قرارات تحديد سعر الخبز تجعل التجار تلتزم بالسعر المحدد لعدم استغلال ظروف السوق.

وأوضح رئيس شعبة المخابز بالغرفة التجارية، أنه حاليا تم عقد اجتماع لغرفة صناعة الحبوب والمطاحن مع وزارة التموين، لتحديد سعر مدعم للقمح من الوزارة وإعطائه للمطاحن؛ ليصل الدقيق مدعم لأصحاب المخابز، وتحديد مواصفات ووزن وسعر الخبز الحر. .