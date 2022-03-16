بنفيكا يتأهل لربع نهائي دوري أبطال أوروبا بفوزه على أياكس

تأهل فريق بنفيكا البرتغالي لربع نهائي دوري أبطال أوروبا، بفوزه على أياكس الهولندي بهدف نظيف، في المباراة التي جمعتهما في إياب دور الـ 16.

هدف المباراة الوحيد جاء عن طريق الأوروجواياني داروين نونيز في الدقيقة 77 بضربة رأسية من متابعة للكرة العرضية التي أرسلها جريمالدو من الجهة اليمنى، ليقود الفريق البرتغالي للدور المقبل.

تشكيل أياكس

وضم تشكيل أياكس كلاً من:

في حراسة المرمى: أندريس أونانا

خط الدفاع: نصير مزراوي – داني بليند – جوراين تيمبير - إليساندرو مارتينيز

خط الوسط : إديسون ألفاريز – ستيفن برجيوس - ريان جرافينبيرش

خط الهجوم : أنتوني – دوسان تاديتش - سيباستيان هايلير.

تشكيل بنفيكا

وضم تشكيل بنفيكا كلاً من:

في حراسة المرمى: أوديسياس فلاشوديموس

خط الدفاع: جيلبيرتو - يان فيرتونخين – نيكولاس أوتاميندي – أليخاندرو جريمالدو.

خط الوسط : جوليان فيجل – عادل تاعرابت – إيفرتون

خط الهجوم : رافا سيلفا - جونزالو راموس – داروين نونيز.

وكانت مباراة الذهاب التي أُقيمت بالبرتغال قد انتهت بالتعادل بهدفين لكل فريق.