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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

في احتفال وزارة الخارجية بالمئوية.. علي الحفني: الدبلوماسية المصرية تحظى بشهادة الجميع|فيديو

الخارجية المصرية
الخارجية المصرية

قال السفير علي الحفني، مساعد وزير الخارجية الأسبق، إن الخارجية المصرية مؤسسة عريقة، مؤكدًا أن الخارجية المصرية مشهود لها علي المستوي العالمي، وبالمحافل الدولية وفي الدول النامية فالجميع يشهد بكفاءة وزارة الخارجية المصرية .

وأضاف علي الحفني خلال مداخلة هاتفية في برنامج " 90 دقيقة " المذاع علي قناة " المحور "، أن الخارجية المصرية لا تملك الإمكانيات المتاحة للدول العظمى إلا أنها تلعب دوراً علي المسرح الإقليمي والدولي يفوق الشكل الذي يبدو عليه العمل الدبلوماسي في الدول الأخرى.

وأوضح علي الحفني، أن الخارجية المصرية واجهت الكثير من التحديات بمنتهي الصمود والالتزام والشجاعة في المواقف، مؤكدا أن البعثات الدبلوماسية الوطنية منتشرة في مختلف الدول لخدمة الجاليات المصرية .

 

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