بعد مناشدات لوزارتي الثقافة والصحة.. تفاصيل نقل الروائي مجيد طوبيا للعناية المركزة

تعرض الكاتب الكبير والروائي مجيد طوبيا لوعكة صحية، نُقل على إثرها إلى العناية المركزة، أمس الخميس، بعد مناشدة عدد من الكتاب والأدباء بضرورة المساعدة لتلقيه العلاج اللازم.

ونشر الكاتب إبراهيم عبد المجيد، عبر حسابه على فيسبوك، مطالبا بضرورة مساعدة الروائي مجيد طوبيا، حيث كتب: "إلى وزيرة الثقافة وإلى وزارة الصحة، وإلى اتحاد الكتاب.. مجيد طوبيا تاريخ ووطن.. رجاء المساعدة".

الكاتب الكبير مجيد طوبيا (1)

وكان الدكتور أحمد الجعفري قد نشر عبر حسابه الخاص بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، منشورا يوضح خلاله حاجته إلى العلاج.

وأوضح الجعفري أن الكاتب فتحي سليمان بمفرده مع الكاتب الكبير مجيد طوبيا في مستشفى "سان بيتر"، وأخبره أن طوبيا يموت بالمستشفى، خاصة أن غطاء الرعاية الاجتماعية غير كافٍ.

الكاتب الكبير مجيد طوبيا (3)

وناشد الجعفري وسليمان رئيس اتحاد الكتاب، والمسؤولين؛ لسرعة إغاثة مجيد طوبيا، وبعد ساعات حدّث المنشور، قائلا: "شكرا لمسؤلي اتحاد الكتاب، أبلغني الكاتب فتحي سليمان أن جهودا طيبة من مسؤولي اتحاد الكُتاب أسفرت عن دخول الأستاذ مجيد طوبيا إلى العناية المركزة، بدعم كامل من الاتحاد؛ لتغطية تكاليف علاجه".