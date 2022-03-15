بعد أزمته الصحية.. أول ظهور للكاتب الكبير إبراهيم عبدالمجيد.. صور

نشرت الكاتبة ضحى عاصي، عددًا من الصور، وثقت من خلالها زيارتها إلى منزل الكاتب الكبير إبراهيم عبد المجيد، للاطمئنان عليه بعد أزمته الصحية الأخيرة.

وكتبت ضحى عاصي عبر حسابها الخاص بموقع التواصل الإجتماعي فيسبوك: "أخيرا لقاء عظيم مع أستاذنا الكاتب الكبير إبراهيم عبد المجيد مصحوب بإهداء جميل لروايته - الهروب من الذاكرة -تدوم الضحكة يا أستاذنا ويدوم إبداعك ويتم شفاؤك بخير".

تعد هذه الصور الأولى للروائي القدير بعد مرره بأزمة صحية استمرت على مدار عدة أشهر حتى أواخر العام الماضي، منها خضوعه لتدخل جراحي وأجرى أكثر من عملية جراحية في العمد الفقري استغرقت الأولى منها 13 ساعة.

أحدث ظهور للكاتب الكبير إبراهيم عبدالمجيد والكاتبة ضحى عاصم (3)

وكان قد كتب عبد المجيد حينها: "صباح الأمل من القاهرة.. عدت بعد ستين يوما من الآلام، الحمدلله ما زلت أخضع لرحلة علاج ثانية للبروستاتا آلامها التي داهمتني هناك أكثر من مرة برغم الأدوية التي أتناولها".

أحدث ظهور للكاتب الكبير إبراهيم عبدالمجيد والكاتبة ضحى عاصم (2)

وتابع: "بعدما ذهبت إلى مستشفى أخرى، أعطوني الدواء نفسه الذي أواظب عليه منذ سنوات في مصر، واضطررت إلى العودة والمحافظة على عمليات الظهر التي بحاجة إلى 6 أشهر نقاهة وراحة على الأقل".