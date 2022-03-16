الدوري المصري.. تشكيل الإسماعيلي لمواجهة الاتحاد السكندري.. و"الوحش" أساسيا

عاد عمر الوحش لاعب الإسماعيلي، إلى تشكيلة فريقه الأساسية استعدادًا لملاقاة الاتحاد مساء اليوم علي ملعب برج العرب بالإسكندرية ضمن منافسات الجولة الـ 13 من عمر مسابقة الدوري العام.

وتعد هذه المباراة الأولى للاعب والتي يشارك فيها أساسيًا بعد غياب دام 201 يوم، حيث كان آخر لقاء يوم 27 أغسطس الماضي عندما فاز الإسماعيلي على سيراميكا كليوباترا بثلاثة أهداف مقابل هدفين في الموسم المنقضي.

وكان الجهاز الفني للدراويش بقيادة حمد إبراهيم أعلن تشكيلته لمواجهة زعيم الثغر التي ضمت محمد فوزي في حراسة المرمي وعصام صبحي وباهر المحمدي ومحمد هاشم وعمرو الحلواني في خط الدفاع ومحمد عادل ومحمود عبد العاطي دونجا وأحمد مدبولي وعمر الوحش ومحمد عبد السميع في خط الوسط ومحمد الشامي في خط الهجوم.

بينما يجلس على دكة بدلاء الفريق أحمد عادل عبد المنعم في حراسة المرمي ومحمد نصر في خط الدفاع وعماد حمدي وحسن ياسين وجان موريل وأحمد مصطفى وسايكو كونتيه في خط الوسط ووجيه عبد الحكيم وكارميلو ألجاراناز في خط الهجوم، بينما خرج من القائمة محمد بيومي لأسباب فنية.