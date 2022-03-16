زلزال بقوة 7.3 درجات يضرب شرق اليابان وتحذير من تسونامي ..فيديو

عرضت قناة "euronews (عــربي)" فيديو لـ زلزال بقوة 7,3 درجات ضرب شرق اليابان محدثا هزة في طوكيو وتحذيرات من إمكانية وقوع تسونامي في أجزاء من الساحل في شمال شرق البلاد، وفق ما أعلنت هيئة الأرصاد اليابانية.

وتم تحديد مركز الزلزال قبالة منطقة فوكوشيما وعلى عمق 60 كلم، وبعد وقت قصير من وقوعه ، صدر تحذير من موجات تسونامي يصل ارتفاعها إلى متر واحد لأجزاء من المناطق الساحلية الواقعة في شمال شرق اليابان.

ولم يصدر أي تقارير بعد عن وقوع أضرار أو سقوط ضحايا، لكن شبكة الطاقة انقطعت عن أكثر من مليوني منزل، بينهم 700 ألف في طوكيو، وفق ما أكدت الشركة المزوّدة للكهرباء "تيبكو".