تفاصيل الأبلكيشين الخاص بتجميع القمامة من المنازل..هيئة النظافة توضح

تحدث إيهاب الشرشابي، رئيس هيئة نظافة وتجميل القاهرة، عن طرح أبلكيشن جديد لمنظومة النظافة بالقاهرة، قائلا: “سيكون هناك كود مخصص لكل عمارة بمحافظة القاهرة، نعمل من خلاله مراقبة كافة مربعات ومناطق المحافظة من أجل الحد من إلقاء القمامة”.

وأضاف "إيهاب الشرشابي" خلال مداخلته الهاتفية ببرنامج "90 دقيقة" المذاع على قناة "المحور"، : “الأبلكيشن سيتيح لنا تحديد كميات القمامة الناتجة من كل منطقة، وعلى ذلط الاساس سنبدأ في جمع القمامة سكنيا، وذلك منعا لإلقاء القمامة في الشارع”.

واسترسل:" سنعمل على مراقبة كافة العربيات المخصصة بجمع القمامة، وذلك لحكم السيطرة على المخلفات، متابعا: نناشد الموطنين بالتواصل مع الهيئة في حالة وجود أي شكوى".

ولفت إلى أن الهيئة ستعمل على تطبيق التحول الرقمي، وعليه يمكن للمواطن التواصل بالهيئة عن طريق الموقع الخاص بالهيئة.