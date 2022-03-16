تشيلسي يلحق بركب المتأهلين لربع نهائي دوري الأبطال بثنائية في شباك ليل

تأهل فريق تشيلسي الإنجليزي لربع نهائي دوري أبطال أوروبا، بفوزه على ليل الفرنسي بهدفين لهدف، في المباراة التي جمعتهما في إياب دور الـ 16.

هدف التقدم لليل جاء عن طريق التركي بوراك يلماز في الدقيقة 38 من ركلة جزاء تم احتسابها بعد العودة لتقنية الفيديو، بعد التأكد من لمس جورجينيو لاعب تشيلسي الكرة بيده.

وفي الدقيقة الأخيرة من الشوط الأول، سجل كريستيان بوليسيتش هدف التعادل لـ تشيلسي بعدما تلقى تمريرة رائعة من جورجينيو، ليطلق تسديدة قوية في شباك ليل.

وفي الشوط الثاني، تمكن الإسباني سيزار أزبيلكويتا، من تسجيل الهدف الثاني لتشيلسي في الدقيقة 71 من متابعة لتمريرة ماونت العرضية، ليقود فريقه للدور المقبل بالانتصار في مجموع مباراتي الذهاب والإياب 4-1.

تشكيل تشيلسي

وضم تشكيل تشيلسي كل من:

في حراسة المرمى: إدوارد ميندي

خط الدفاع: أندرياس كريستنسن - تياجو سيلفا - أنطونيو روديجير

خط الوسط: سيزار أزبيلكويتا - جورجينيو - نجولو كانتي - ماتيو كوفاسيتش - ماركوس ألونسو

خط الهجوم: كريستيان بوليسيتش - كاي هافرتز.

جدير بالذكر أن مباراة الذهاب والتي أُقيمت في لندن قد انتهت بفوز تشيلسي بثنائية نظيفة.