موقع تذكرتي: 30 مليون مشجع دخلوا الموقع أمس والاتحاد مسؤول عن الأسعار

أكد أحمد فتحي، مدير العلاقات بشركة تذكرتي أن أسعار تذاكر مباراة المنتخب والسنغال في التصفيات النهائية والأخيرة لكأس العالم قطر ٢٠٢٢ تم تحديدها من قبل اتحاد الكرة .



وأضاف في تصريحات ببرنامج "ملعب أون تايم" الذي يقدمه الإعلامي أحمد شوبير بقناة “أون تايم سبورت” أن 30 مليون مواطن مصري حرصوا على الدخول لموقع "تذكرتي" بالأمس لحجز تذاكر مباراة مصر والسنغال مشددا أن هذا الرقم يعد ضعف مستخدمي الموقع ببطولة أفريقيا ٢٠١٧.





وأكمل أن عدد مستخدمي الفيس بوك هو 45 مليون مشترك بينما دخل أمس فقط 30 مليون مواطن موقع "تذكرتي" مما تسبب في عطل فني أدى إلى مضاعفة السيرفرات لتحمل الضغوط.

وتابع أن الموقع حرص على طرح التذاكر على ٣ فترات لمنع التكدس ولكن كان من الطبيعي صعوبة عمل الموقع نظرا لكثافة الأعداد مشددا أن العمل حاليا على استخدام التذكرة أون لاين فقط دون الحاجة لطباعة.

