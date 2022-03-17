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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

موعد مباراة الزمالك وبترو أتليتكو في دوري أبطال أفريقيا والقنوات الناقلة

الزمالك
الزمالك

تتجه أنظار جماهير فريق الزمالك لمتابعة مباراة الفريق أمام بترو اتليتكو مساء الجمعة ١٨ مارس في إطار منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا .

 

موعد مباراة الزمالك وبترو أتليتكو 


ومن المقرر أن تقام مباراة الزمالك وبترواتليتكو يوم السبت ١٩ مارس المقبل في تمام الساعه الثالثه عصرا بتوقيت القاهرة .

 

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك ضد بترواتليتكو .


ومن المقرر أن تقام مباراة الزمالك وبترو اتليتكو عبر قناة بي إن سبورتس.
 

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وبدأ الفريق الأبيض مشواره في دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا، بالتعادل أمام بترو أتلتيكو الأنجولي، بهدفين لكل فريق، ضمن مباريات الجولة الأولى من دور المجموعات، قبل أن يتعادل أيضا في لقاء الجولة الثانية أمام ساجرادا الأنجولي بدون أهداف، في ملعب الأخير.

 

وحل الزمالك ضيفا على الوداد المغربي في لقاء الجولة الثالثة في منافسات البطولة، وخسر بثلاثية مقابل هدف وحيد، وخسر أيضا في الجولة الرابعة أمام الفريق ذاته بهدف نظيف، في المباراة التى أقيمت على ستاد القاهرة.

 

ترتيب مجموعة الزمالك في دوري أبطال أفريقيا 


الوداد  المغربي- 9 نقاط

بترو أتلتيكو - 7 نقاط

الزمالك - نقطتان

ساجرادا - نقطة واحدة

 

اللواء علاء مقلد رئيسا لبعثة الزمالك في أنجولا 


أسند مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة المستشار مرتضى منصور، رئاسة بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالقلعة البيضاء في أنجولا الى اللواء علاء مقلد عضو المجلس والمدير التنفيذي.


ومن المقرر أن تتجه بعثة الزمالك الى أنجولا عبر طائرة خاصة في الثانية عشر والنصف ظهر غداً الخميس على أن تصل بعد رحلة تستغرق سبع ساعات.


ويستعد الزمالك لمواجهة بترو أتلتيكو يوم السبت المقبل في الجولة الخامس من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا للموسم الحالي 2021-2022.


واختار البرتغالي جوسفالدو فيريرا قائمة من 22 لاعباً للسفر الى أنجولا جاءت كالتالي.


حراسة المرمى: محمد أبو جبل، محمد عواد، السيد عطية.
خط الدفاع: محمد عبد الغني، محمود الونش، حسام عبد المجيد، عبد الله جمعه، محمد عبد الشافي، أحمد فتوح، حازم إمام، حمزة المثلوثي.
خط الوسط: طارق حامد، إمام عاشور، محمد أشرف روقا.
خط الهجوم: يوسف أوباما، إسلام جابر، أحمد سيد زيزو، محمد أوناجم، أشرف بنشرقي، رزاق سيسيه، عمر السعيد، سيف الجزيري.

 

وكان  مجلس إدارة الزمالك قرر تعيين البرتغالي جوزفالدو فيريرا، مديرا فنيا للفريق لمدة موسم ونصف الموسم، في ولايته الثانية.

ونجح فيريرا في تحقيق لقبين مع الزمالك، خلال ولايته الأولى، حيث جمع بين الدوري وكأس مصر في موسم (2014-2015)، لثالث مرة في تاريخ النادي الأبيض.

وقد حفلت الولاية الثانية بالنتائج السلبية لمدربي الزمالك، في أكثر من مناسبة، حيث تولي 8 مدربين قيادة الزمالك لولاية الثانية وفشلوا جميعا في تحقيق إنجازات مع القلعة البيضاء.

وخاض فيريرا مع الزمالك 41 مباراة، في جميع البطولات التي شارك بها خلال ولايته الأولى، محققا 30 انتصارا و5 تعادلات و6 هزائم، وسجل الفريق الأبيض 77 هدفًا وتلقى 29 في تلك المباريات.

وفي الدوري المصري الممتاز، خاض فيريرا 22 مباراة، حيث حقق الانتصار 16 مرة، وتعادل في 4 لقاءات، وخسر في مناسبتين.

وسجل الزمالك خلال مباريات الدوري 42 هدفًا، وتلقت شباكه 11 هدفًا، تحت قيادة المدرب المخضرم.

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