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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

الأهلي لا ينفي نية التفاوض مع لاعبي الزمالك: "ستتم وفقا لرغبة موسيماني"

الاهلي
الاهلي

 

قال الإعلامي محمد شبانة ان مصدر مسئول داخل النادي الأهلي كشف  موقف ناديه من لاعبي الزمالك الذين تنتهي عقودهم مع ناديهم بنهاية الموسم الجاري وإعلان الزمالك عدم تجديد عقودهم، وهم طارق حامد ومحمد أوناجم وعمر السعيد وأشرف بن شرقي ومحمد أبو جبل. 


وقال المصدر  لبوكس تو بوكس على فضائية etc ، إن الأهلى يضع جميع الخيارات أمامه وفي حالة وجود أي استفادة فنية من أي لاعب فسوف يتم التعاقد معه وفقا لرؤية لجنة التخطيط والجهاز الفني.


وأضاف المصدر أن هذا الأمر ينطبق علي أي لاعب وليس لاعبي الزمالك فقط طالما أنه غير مرتبط بعقد مع ناديه 


وأشار المصدر إلى أن الجهاز الفني بقيادة بيتسو موسيماني حدد المراكز الأربعة التي تحتاج للدعم خلال الفترة القادمة وسوف يتم عرض الأمر علي لجنه التخطيط لاستعراض الأسماء المرشحة للانضمام للأهلي.


وقال المصدر إن الأهلى يتجه دائمًا لإنهاء صفقاته مبكرًا دون الحاجة للانتظار لفترة الانتقالات الشتوية تجنبًا لدخول في صراعات مع الاندية المنافسة وتوفير الهدوء والاستقرار للجهاز الفني

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