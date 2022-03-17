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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أصل الحكاية

أواخر الشتاء| انتهاء الموجة الباردة.. كيف سيكون طقس اليوم الخميس؟

حالة الطقس
حالة الطقس

بعد موجة برد أخيرة استمرت حوالي أسبوع، يودعنا الشتاء هذا العام وتبدأ حالة الطقس في الاعتدال تدريجياً بدءاً من اليوم الخميس، بعد انتهاء الموجة الباردة التي عشناها خلال الأيام الماضية، والتي شهدت انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة مع الأمطار والرياح، لتنتهي تلك الموجة وتستعد لبدء فصل الربيع رسمياً خلال أيام قليلة . 

انتهاء موجة البرد

وبحسب ما أعلنته هيئة الأرصاد الجوية، فإن حالة الطقس اعتبارا من اليوم الخميس، سيكون هناك ارتفاع تدريجي في درجات الحرارة على كافة الأنحاء بقيم تتراوح ما بين 2 لـ 5 درجات مئوية.

وتكون حالة الطقس المتوقعة، خلال الأيام القادمة، تشهد أجواء ما بين المائلة للبرودة على الوجه البحري والقاهرة والسواحل الشمالية للبلاد، ودافئة على جنوب سيناء وجنوب البلاد في الصعيد.

بينما تظل حالة الطقس، خلال ساعات الليل، باردة نسبيا إلى شديدة البرودة، في ظل أن درجات الحرارة الصغرى تظل منخفضة في مثل هذا التوقيت من العام مع الأيام الأخيرة في فصل الشتاء.

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حالة الطقس اليوم الخميس

كما قالت الدكتورة منار غانم، عضو المكتب الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية، إنه بداية من اليوم ستشعر البلاد تحسن نسبي في الأحوال الجوية، مشيرة إلى أن هناك زيادة فى فترات سطوع أشعة الشمس خلال فترة النهار.

وأضافت “غانم”، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “صباحك مصري” المذاع عبر فضائية “mbc مصر 2"، أن درجات الحرارة مازالت أقل من المعدل الطبيعي، حيث أن الطقس مازال بارد على شمال البلاد، ودافئ على جنوبها، موضحة أنه خلال فترات الليل مازالت الأجواء شديدة البرودة على كافة الأنحاء.

وتابعت أنه بداية من يوم الخميس سيكون هناك ارتفاع طفيف وتدريجي في الطقس، وتبدأ درجات الحرارة بالعودة حول المعدل الطبيعي لها، حيث أنه من المتوقع أن تسجل العظمى على القاهرة 19 درجة مئوية، وتصل إلى 22 يوم الأحد القادم.

وبشكل رسمي ينتهي فصل الشتاء في 20 مارس الجاري أي بعد ثلاثة أيام، ويوم 21 مارس يبدأ فصل الربيع، لكن تظل البلاد تشهد أجواء باردة مع الاعتدال في درجات الحرارة بشكل تدريجي . 

درجات الحرارة اليوم الخميس

أما عن درجات الحرارة المتوقعة، خلال الطقس اليوم الخمس ، كالتالي:

القاهرة الكبرى والوجه البحري 19 للعظمى والصغرى 10
السواحل الشمالية 18 للعظمى والصغرى 9
جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر 22 للعظمى والصغرى 15
شمال الصعيد 20 للعظمى والصغرى 8
جنوب الصعيد 26 للعظمى والصغرى 12

متى يمكننا تخفيف الملابس

يتساءل الجميع متى يمكننا تخفيف الملابس، وبالفعل بدأ البعض في تخفيف ملابسهم، إلا ان هيئة الأرصاد الجوية تحذر من اتخاذ تلك الخطوة في الفترة الحالية، حيث أن الطقس يكون معتدل نهارًا وشديد البرودة ليلاً، لذا لا يُنصح بتخفيف الملابس قبل نهاية النصف الأول من فصل الربيع، الذي يتوافق مع بداية شهر مايو المقبل.

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