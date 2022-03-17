مواعيد مباريات اليوم الخميس ١٧-٣-٢٠٢٢ والقنوات الناقلة

تنطلق اليوم الخميس 17 - 3 - 2022 العديد من المباريات المهمة بمختلف ملاعب العالم ابرزها مواجهة جالاتا سراي المحترف في صفوفه النجم المصري مصطفي محمد أمام برشلونة ووست هام يونايتد ضد إشبيلية في الدوري الأوروبي، بالإضافة ل مواجهة إيفرتون ضد نيوكاسل يونايتد بالدوري الإنجليزي.

مواعيد مباريات الدوري الأوروبي





موناكو × سبورتين[ براجا - الساعة 7:45 مساء على قناة beIN Sports Connect

باير ليفركوزن× أتلانتا - الساعة 7:45 مساء

جالاتا سراي ×برشلونة- الساعة 7:45 مساء على قناة beIN Sports 1 HD Premium

ليون × بوروتو- الساعة 10 مساء

آينتراخت فرانكفورت × ريال بيتيس - الساعة 10 مساء

وست هام يونايتد × إشبيلية - الساعة 10 مساء على قناة beIN Sports 1 HD Premium



مواعيد مباريات دوري المؤتمر الأوروبي



بازل × مارسيليا - الساعة 7:45 مساء

رين × ليستر سيتي - الساعة 7:45 مساء على قناة beIN Sports Connect

روما× فيتيسه أرنهيم - الساعة 10 مساء

مواعيد مباريات الدوري الإنجليزي



إيفرتون× نيوكاسل يونايتد- الساعة 9:45 مساء على قناة beIN Sports 3 HD Premium



مواعيد مباريات الدوري المصري



فاركو × البنك الأهلي - الساعة 4 مساء على قناة أون سبورت

ايسترن كومباني × طلائع الجيش - الساعة 5:30 مساء على قناة أون سبورت

مواعيد مباريات الدوري السعودي



الفيصلي × الفتح - الساعة 5:45 مساء

ضمك × الاتفاق - الساعة 5:55 مساء

النصر× الفيحاء- الساعة 7:50 مساء