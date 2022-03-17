مواعيد مباريات اليوم الخميس ١٧-٣-٢٠٢٢ والقنوات الناقلة

تنطلق اليوم الخميس 17 - 3 - 2022 العديد من المباريات المهمة بمختلف ملاعب العالم ابرزها مواجهة جالاتا سراي المحترف في صفوفه النجم المصري مصطفي محمد أمام برشلونة ووست هام يونايتد ضد إشبيلية في الدوري الأوروبي، بالإضافة ل مواجهة إيفرتون ضد نيوكاسل يونايتد بالدوري الإنجليزي.
مواعيد مباريات الدوري الأوروبي
موناكو × سبورتين[ براجا - الساعة 7:45 مساء على قناة beIN Sports Connect
باير ليفركوزن× أتلانتا - الساعة 7:45 مساء
جالاتا سراي ×برشلونة- الساعة 7:45 مساء على قناة beIN Sports 1 HD Premium
ليون × بوروتو- الساعة 10 مساء
آينتراخت فرانكفورت × ريال بيتيس - الساعة 10 مساء
وست هام يونايتد × إشبيلية - الساعة 10 مساء على قناة beIN Sports 1 HD Premium
مواعيد مباريات دوري المؤتمر الأوروبي
بازل × مارسيليا - الساعة 7:45 مساء
رين × ليستر سيتي - الساعة 7:45 مساء على قناة beIN Sports Connect
روما× فيتيسه أرنهيم - الساعة 10 مساء
مواعيد مباريات الدوري الإنجليزي
إيفرتون× نيوكاسل يونايتد- الساعة 9:45 مساء على قناة beIN Sports 3 HD Premium
مواعيد مباريات الدوري المصري
فاركو × البنك الأهلي - الساعة 4 مساء على قناة أون سبورت
ايسترن كومباني × طلائع الجيش - الساعة 5:30 مساء على قناة أون سبورت
مواعيد مباريات الدوري السعودي
الفيصلي × الفتح - الساعة 5:45 مساء
ضمك × الاتفاق - الساعة 5:55 مساء
النصر× الفيحاء- الساعة 7:50 مساء