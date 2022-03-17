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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

مواعيد مباريات اليوم الخميس ١٧-٣-٢٠٢٢ والقنوات الناقلة

برشلونة
برشلونة

تنطلق اليوم الخميس 17 - 3 - 2022 العديد من المباريات المهمة بمختلف ملاعب العالم ابرزها  مواجهة جالاتا سراي المحترف في صفوفه النجم المصري مصطفي محمد أمام برشلونة ووست هام يونايتد ضد إشبيلية في الدوري الأوروبي، بالإضافة ل مواجهة إيفرتون ضد نيوكاسل يونايتد بالدوري الإنجليزي.

 

مواعيد مباريات الدوري الأوروبي 



موناكو × سبورتين[ براجا - الساعة 7:45 مساء على قناة beIN Sports Connect

باير ليفركوزن× أتلانتا - الساعة 7:45 مساء

جالاتا سراي ×برشلونة- الساعة 7:45 مساء على قناة beIN Sports 1 HD Premium

ليون × بوروتو- الساعة 10 مساء

آينتراخت فرانكفورت × ريال بيتيس - الساعة 10 مساء

وست هام يونايتد ×  إشبيلية - الساعة 10 مساء على قناة beIN Sports 1 HD Premium 

 

 


مواعيد مباريات دوري المؤتمر الأوروبي

بازل × مارسيليا - الساعة 7:45 مساء

رين × ليستر سيتي - الساعة 7:45 مساء على قناة beIN Sports Connect

روما×  فيتيسه أرنهيم  - الساعة 10 مساء 

 

مواعيد مباريات الدوري الإنجليزي 

إيفرتون× نيوكاسل يونايتد- الساعة 9:45 مساء على قناة beIN Sports 3 HD Premium
 

مواعيد مباريات الدوري المصري

فاركو × البنك الأهلي - الساعة 4 مساء على قناة أون سبورت

ايسترن كومباني × طلائع الجيش - الساعة 5:30 مساء على قناة أون سبورت 

 

مواعيد مباريات الدوري السعودي

الفيصلي × الفتح - الساعة 5:45 مساء

ضمك × الاتفاق - الساعة 5:55 مساء

النصر× الفيحاء- الساعة 7:50 مساء

الدوري الإنجليزي مصطفي محمد مواعيد مباريات اليوم الدوري السعودي برشلونة محمد امام

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