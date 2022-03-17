الدوري الأوروبي.. صدام بين جالاتا سراي وبرشلونة على بطاقة التأهل

يستضيف فريق جالاتا سراي التركي المحترف ضمن صفوفه الدولي المصري مصطفى محمد ، نظيره برشلونة الإسباني، اليوم، الخميس، في تمام الثامنة إلا ربع مساء، على ملعب علي سامي يان الرياضي، ضمن منافسات إياب دور الـ 16، من مسابقة الدوري الأوروبي.

جالاتا سراي Vs برشلونة:

يتسلح فريق جالاتا سراي بقيادة مصطفى محمد، بعاملي الأرض والجمهور، لخطف الفوز من برشلونة في مباراة اليوم، وحجز بطاقة العبور إلى الدور ربع النهائي.

وذكرت تقارير صحفية تركية، أن مدرب جالاتا سراي يضع آمالا كبيرة على مصطفى محمد للتسجيل في مباراة اليوم، وقيادة الفريق للتأهل.

كانت مباراة الذهاب، أقيمت على ملعب كامب نو، الاسبوع الماضي، انتهت بالتعادل السلبي.

على الجانب الآخر، يدخل فريق برشلونة بقيادة مديره الفني تشافي هيرنانديز، لقاء الليلة تحت شعار لا بديل عن الفوز، للحفاظ على حلم التتويج بلقب هذا الموسم، بعدما فقد فرصة المنافسة على جميع الألقاب المحلية.

وقال تشافي خلال المؤتمر الصحفي لمباراة جالاتا سراي:" مباراة جالاتا سراي بمثابة نهائي، علينا أن نسجل في اللقاء وألا نتلقى أي أهداف".

تابع تشافي:" أعتقد أن فريق جالاتا سراي سيلعب بطريقة دفاعية مثل لقاء الذهاب، وسيعتمدون على الهجمات المرتدة، وهذا سيشكل خطورة علينا، لكننا سنحاول استغلال الفرص التي ستأتي إلينا".