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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

تربية حلوان تنظم دورة فن كتابة السيرة الذاتية واقتناص فرص العمل

تربية حلوان
تربية حلوان

نظمت وكالة خدمة المجتمع وتنمية البيئة جامعة حلوان دورة تدريبية بعنوان فن كتابة السيرة الذاتية واقتناص فرص العمل، وذلك تحت رعاية  الدكتور ممدوح مهدي القائم بأعمال رئيس جامعة حلوان، والدكتور حسام حمدي عميد كلية التربية، وإشراف الدكتورة حنان كريمة وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور عبد الرازق مراس مدير مركز تعليم الكبار بالكلية، حاضر في الدورة الدكتورة دعاء عبد الكريم، والدكتور احمد يوسف، وبحضور ٧٥ طالبا وطالبة.

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وجاءت الدورة في إطار حرص كلية التربية لتأهيل طلابها لسوق العمل، وتناولت تحديد الهدف الوظيفي، و مناقشة طريق الطالب نحو الحصول على وظيفة، بداية من تحديد الوظيفة للطالب الجامعي، ومرورا بطريقة صياغة السيرة الذاتية، وانتهاء بالقبول في الوظيفة، كما تطرقت الندوة إلى محظورات التي يجب تجنبها أثناء المقابلة الشخصية، وكذلك أهم قنوات التوظيف وسبل اجتياز المقابلة الوظيفة.

جامعة حلوان
جامعة حلوان
جامعة حلوان
جامعة حلوان
جامعة حلوان
جامعة حلوان
جامعة حلوان
جامعة حلوان
جامعة حلوان
جامعة حلوان
جامعة حلوان دورة تدريبية كتابة السيرة الذاتية الدكتور ممدوح مهدي كلية التربية Jobs Education

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