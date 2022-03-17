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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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الأرصاد: ارتفاع تدريجي بدرجات الحرارة اليوم وزيادة سطوع أشعة الشمس

الطقس
الطقس

قالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، إن فصل الربيع يبدأ يوم 21 مارس، مشيرة إلى أنه بداية من اليوم بدأت درجات الحرارة بالارتفاع تدريجيا، وزيادة بسطوع أشعة الشمس على كافة مناطق الجمهورية.

وأضافت "غانم"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صباحنا مصري" المذاع عبر الفضائية المصرية، أن البلاد تتأثر بمرتفع جوي بطبقات الجو العليا يعمل على الإستقرار التام فى الأحوال الجوية، حيث أنه خلال فترة النهار يكون معتدل الحرارة على السواحل الشمالية محافظات الوجه البحري والقاهرة الكبرى ومحافظات شمال الصعيد، ودافئ على جنوب الصعيد وجنوب سيناء، ومع دخول فترات الليل تنخفض درجات الحرارة بشكل ملحوظ والطقس يكون شديد البرودة على كافة أنحاء الجمهورية.

وتابعت أن الأجواء الأن مستقرة وارتفاع درجات الحرارة مستمر معنا حتي بدايات الأسبوع المقبل، وتصل العظمي على القاهرة الكبري يوم الأحد إلى 22 درجة مئوية.

وأشارت إلى أنه مع بداية فصل الربيع يوم الاثنين المقبل ستعود درجات الحرارة بالإنخفاض لمدة 72 ساعة، متابعة أن فرص سقوط الأمطار ستعود مرة أخرى على السواحل الشمالية ومحافظات الوجه البحري، محذرة من عدم تغيير نوعية الملابس والإلتزام بارتداء الملابس الشتوية.

فصل الربيع درجات الحرارة السواحل الشمالية ارتفاع درجات الحرارة الطقس

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الأرصاد: ارتفاع تدريجي بدرجات الحرارة اليوم وزيادة سطوع أشعة الشمس

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