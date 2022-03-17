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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

غير ممهدة ومتدهورة.. أهالي 3 قرى في بلبيس يشتكون من سوء الطرق

سوء الطرق
سوء الطرق

يشتكي العشرات من أهالي قرية بير عمارة التابعة لمدينة بلبيس بمحافظة الشرقية، من تدهور حالة الطرق التي تربط قرى المدينة وبعضها ومنها طريق تل روزن وطريق غيطة تحت الطريق الإقليمي.

وقال هشام أحمد فتحي أحد أهالي قرية بير عمارة، ان طريق قرية “تل روزن ” وطريق قرية "غيطة "تحت الطريق الإقليمي أصبح سي للغاية غير ممهد  بالاضافة لضيق الطريق  ، ونسير عليه بشكل يومي ولا يوجد بديل غيره

وأضاف، أنيس محمد فتحي، الذي يعمل محاسب وأحد أبناء القرية، ان طريق  تل روزن وطريق غيطة تحت الطريق الإقليمي،  مهمل منذ 15 عاما ولا ينظر اليه المسئولين فالطريق مليئا بالحفر وعشوائي وفيه تكسير شديد وغير ممهد ونناشد المسئولين ورئيس الحي والمجلس المحلي بأخذ بطلباتنا بعين الاعتبار .

 

كما ناشد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية بضرورة النظر لهذا الطريق، مؤكدا أنه يوجد إهمال واضح تجاهه حيث تنتشر بالطريق المطبات العشوائية ويعد من أكثر الطرق المليئة بالحفر لمروره بالعديد من القري.

 

أهالي قرية بير عمارة بلبيس الشرقية الطريق الاقليمي الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية

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