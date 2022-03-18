بعثة الإعلاميين تصل الإمارات للمشاركة في بطولة خورفكان لكرة الصالات

وصلت بعثة نادى الإعلاميين لـ كرة الصالات "الكرة الخماسية"، برئاسة طارق الشرباصي رئيس مجلس إدارة النادي ورئيس البعثة، إلى الإمارات، للمشاركة فى بطولة خورفكان الدولية المقامة بدولة الإمارات.

ويشارك نادى الإعلاميين الفائز بآخر نسختين من دورى كرة الصالات فى النسخة الثالثة من بطولة خورفكان التي تقام برعاية سمو الشيخ عبد الله بن سالم القاسمي،نائب حاكم الشارقة.

تقام البطولة خلال الفترة من 19 إلى 25 من شهر مارس الجاري، بمشاركة 6 فرق عربية.



وقُسمت الأندية المشاركة إلى مجموعتين ضمت المجموعة الأولى كلاً من خورفكان والشارقة ونادي الربيع الجزائري، وضمت المجموعة الثانية أندية الإعلاميين المصري ودبا الحصن ونادى النصر الكويتي .



وصرح الشرباصي بأن الهدف الرئسي للبعثه هو تحقيق البطولة من أجل رفع اسم مصر.