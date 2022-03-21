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رئيس التحرير
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بين الناس

المشاط تتفقد مركز التدريب والخدمات الإقليمى بشركة مياه الشرب بأسيوط

صدى البلد

استقبل اللواء مهندس هشام درة رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بأسيوط والوادى الجديد، الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي، واللواء عصام سعد محافظ أسيوط، والسيد هان ماوريتس سفير هولندا بالقاهرة، في مركز التدريب والخدمات الإقليمي بشركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط، والمجهز على أحدث طراز والمدعم بأحدث التقنيات والخدمات بتكلفة اجمالية 9 مليون جنيه بتدعيم من الوكالة الامريكية للتنمية الدولية ( USA ).


وتفقدت وزيرة التعاون الدولى والوفد المرافق مركز الخدمات الإقليمي والذي يخدم جميع قري مركز أسيوط ومنطقتي شرق وغرب مدينة أسيوط والذي يهدف إلى توحيد الإجراءات وكفاءة الأداء الخدمي المقدم للمواطن الأسيوطي والمدعم بأحدث الأجهزة والتقنيات لتقديم خدمة متميزة بقطاعي مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة أسيوط.


كما تفقد الوفد إدارة الخط الساخن بالشركة والذي يعمل على استقبال شكاوى واستفسارات المواطنين على مدار الساعة والحاصل على شهادة الايزو في تقييم جودة الأداء والمدعم بأحدث نظم التواصل مع المواطنين، بالإضافة الى تفقد مركز التدريب الرئيسي والمجهزة بالقاعات المختلفة والمدعم بأحدث الأجهزة والتقنيات العلمية اللازمة لتطبيق التدريبات النظرية والعلمية واستخدام تقنيات البث عن بعد (الفيديو كونفرنس ) من خلال استقطاب أكفأ الخبراء والمتدربين للارتقاء بالمستوى المهني والمعرفي لأبناء الشركة واستضافة أبناء الشركات الشقيقة بهدف تبادل الخبرات في التدريبات المجمعة.


كما شهدت الوزيرة جزءا من الورشة التدريبية المقامة بمشروع دعم الحلول المائية والبيئية الممول من الاتحاد الأوروبي، وأعربت عن سعادتها بالزيارة وما تحقق من استغلال الشركة للأصول الموجودة والدورات التدريبية التي تساهم في الحفاظ على كل نقطة مياه.

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