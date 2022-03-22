عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

أيمن يونس: وجود محمد شريف في قائمة المنتخب أمر ضروري

صدى البلد

أكد أيمن يونس نجم الزمالك السابق، أن المنتخب قادر على التأهل لكأس العالم قطر ٢٠٢٢، على الرغم من قوة المنافس وصعوبة المباراة.

 

وأضاف أيمن يونس، في تصريحات عبر أثير اون سبورت اف ام ، أن المنتخب عليه أن يحقق الفوز ، مشددا أن التأهل لن يحدث سوى بالفوز .

 

وأضاف أن النصف ساعة الأولي في المباراة الأولي هي الأهم، مشددا أن وجود الجماهير المصرية سيكون عامل دعم قوي.

 

وتابع أن للتواجد في وسط ملعب السنغال أمر ضروري، من أجل تسجيل الأهداف ، مشددا أن اللعب علي الهجمات المرتدة سيكون صعب.

 

وتابع أن وجود محمد شريف نجم الأهلي، كان أمر ضروري خاصة أنه مهاجم ذكي ولديه إمكانيات في الشق الامامي ويستطيع خداع المدافعين. 

 

وأكمل أن هزيمة المنتخب أمام السنغال في نهائي كأس الأمم سيكون أكبر كافه من أجل تحقيق الفوز والتأهل.
 

الزمالك الأهلى أيمن يونس كأس العالم محمد شريف اون سبورت المنتخب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

السجن 15 عاما لتربي عاشر سيدة متوفاة داخل مقابر حلوان

احسب هتقبض كام أول أبريل.. كل ما تريد معرفته عن زيادة المعاشات

بالأسعار الجديدة| عرض لـ محمد صلاح بـ 13 مليون جنيه في الاسبوع .. تفاصيل

قرارات حكومية جديدة لتخفيف أعباء التداعيات الاقتصادية العالمية على المواطنين

سعر الذهب اليوم الثلاثاء 22- 3- 2022

سعر الدولار في البنوك اليوم 22-3-2022

صقيع حاد.. ذروة الموجة الباردة تضرب مصر اليوم| متى يتحسن الطقس؟

بحد أدنى 300 جنيه شهريا.. تفاصيل زيادة مرتبات الموظفين الشهر المقبل

موضوعات متعلقة

رئيس دينية الشيوخ يدعو لإطلاق مبادرة «فصيحة مضبوطة الشكل» للتصدي لـ«الفرانكو آراب»

ترشيحاتنا

طارق الشيخ يتعرض لوعكة صحية ويطلب الدعاء

التموين: غرامة تصل لـ5 ملايين جنيه لعدم تحديد سعر رغيف الخبز

بالأسعار الجديدة| عرض لـ محمد صلاح بـ 13 مليون جنيه في الاسبوع .. تفاصيل

ننشر تفاصيل محاكمة فتاة التيك توك حنين حسام في قضية الإتجار بالبشر

صقيع حاد.. الأرصاد تكشف عن موعد تحسن حالة الطقس

وزيرة التخطيط: نستهدف تحسين جودة حياة المواطنين وبناء الإنسان

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بحضور رئيس هيئة الإستخبارات العسكرية| القوات المسلحة تنظم فعاليات المنتدى المصرى البريطانى لمكافحة الإرهاب

لا جثث ركاب ولا ناجين.. شاهد لقطات صادمة للطائرة المنكوبة بـ الصين

شاهد.. مدرب يوجا عمره 125 عاما ينحني لرئيس وزراء الهند|فيديو

صقيع حاد.. ذروة الموجة الباردة تضرب مصر اليوم| متى يتحسن الطقس؟

فيديو

بلقيس فتحى تستعد لطرح 4 أغانى من ألبومها

صقيع حاد.. الأرصاد تكشف عن موعد تحسن حالة الطقس

تعرف على اختصاصات صندوق مواجهة الطوارئ الطبية.. فيديو جراف

بحضور رئيس هيئة الإستخبارات العسكرية| القوات المسلحة تنظم فعاليات المنتدى المصرى البريطانى لمكافحة الإرهاب

المزيد

ساحة رأي

د/ هنيدي عبد الجواد يكتب: دور الفتوى الإلكترونية في مواجهة التغير المناخي وأثره على التنمية المستدامة

د/وليد البلتاجي السيد يكتب: التنمية المستدامة ودور الفتاوى الإلكترونية في تحقيق أهدافها

د. سلامة عمر يكتب: الاحتكار يقضي على قيم التعاون والتضامن

المرأة.. عظيمة المحبة

الصدق.. كنزك الذي لا يخبو

أمينة الدسوقي تكتب: تمكين المرأة .. الطريق لبناء المجتمع

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د/علاء الشال

ذنوب الخلوات أصل الانتكاسات

المستشار أسـامة الصعيدي

قبلة الحياة لقانون الشهر العقاري

نيفين منصور

لا تصدق البريق الزائف

عمرو فاروق

نظرية بريجنسكي ودعشنة أوكرانيا

د. بلال عامر يكتب: الأزمات العالمية والفرص الاستثمارية…مصر نموذجاً

مني أحمد

الفكرة

كريمة أبو العينين

بلد المكروه

إلهام أبو الفتح

اللهم .. بلغنا رمضان

اﻟﻤﺰﻳﺪ