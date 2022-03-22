أيمن يونس: وجود محمد شريف في قائمة المنتخب أمر ضروري

أكد أيمن يونس نجم الزمالك السابق، أن المنتخب قادر على التأهل لكأس العالم قطر ٢٠٢٢، على الرغم من قوة المنافس وصعوبة المباراة.

وأضاف أيمن يونس، في تصريحات عبر أثير اون سبورت اف ام ، أن المنتخب عليه أن يحقق الفوز ، مشددا أن التأهل لن يحدث سوى بالفوز .

وأضاف أن النصف ساعة الأولي في المباراة الأولي هي الأهم، مشددا أن وجود الجماهير المصرية سيكون عامل دعم قوي.

وتابع أن للتواجد في وسط ملعب السنغال أمر ضروري، من أجل تسجيل الأهداف ، مشددا أن اللعب علي الهجمات المرتدة سيكون صعب.

وتابع أن وجود محمد شريف نجم الأهلي، كان أمر ضروري خاصة أنه مهاجم ذكي ولديه إمكانيات في الشق الامامي ويستطيع خداع المدافعين.

وأكمل أن هزيمة المنتخب أمام السنغال في نهائي كأس الأمم سيكون أكبر كافه من أجل تحقيق الفوز والتأهل.

