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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

من الجيم.. أحمد الفيشاوي يستعرض لياقته البدنية.. شاهد

الفيشاوي
الفيشاوي

شارك الفنان أحمد الفيشاوي جمهوره ومتابعيه، صورا له عبر حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".


وظهر "الفيشاوي" وهو يمارس التمارين الرياضية الشاقة  من داخل "الجيم" ونالت الصور اعجاب متابعيه. 


ويُعرض حاليا للنجم أحمد الفيشاوي فيلم “قمر 14” وتدور أحداثه  في إطار رومانسي، حيث الكثير من الأحداث العاطفية التي تقع في ليلة “قمر 14”، وبجانب ياسمين رئيس، يشارك في بطولة الفيلم النجوم خالد النبوي، وغادة عادل، وأحمد الفيشاوي، وشيرين رضا، وأحمد مالك، ومي الغيطي، وأسماء أبو اليزيد، وأحمد حاتم، وخالد أنور، وهو من تأليف محمود زهران وإخراج هادي الباجوري.

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IMG_٢٠٢٢٠٣٢٢_١٨٠٩٥٦
التمارين الرياضية احمد الفيشاوي أحدث ظهور الفنان أحمد الفيشاوى يستعرض لياقته البدنية موقع تبادل الصور والفيديوهات

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