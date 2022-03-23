يحيي محمد الموجي: عبد الحليم حافظ كان الأب الثاني لنا

قال الموسيقار يحيي محمد الموجي، إن المطرب الراحل عبد الحليم حافظ كان أبا ثانيا له، مضيفا:" عبد الحليم حافظ كان يتواجد معنا في المنزل لفترات طويلة".

وأضاف يحيي محمد الموجي في حواره مع الإعلامي عمرو خليل في برنامج " من مصر " المذاع على قناة " سي بي سي "، :" عندما توفي عبد الحليم حافظ كان عمري 18 سنة ، وحضرت سنوات كثيرة مع عبد الحليم حافظ ".

وتابع يحيى محمد الموجي :" عبد الحليم حافظ جميل وله كاريزما جميلة، وعبد الحليم حافظ كان صوت جميل وقلبه حلو وشخصيته جميلة ".

وأكمل يحيى محمد الموجي :" لحن أغنية جبار افضل لحن موسيقي متكامل، مضيفا:" تم تنفيذ 88 عمل فني بين محمد الموجي وعبد الحليم حافظ، والموجي رفيق مشوار عبد الحليم حافظ وتقابلوا سويا في الإذاعة وبدأت رحلة النجاح بين من ألحان الموجي وصوت عبد الحليم حافظ ".



