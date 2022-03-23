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رئيس التحرير
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برلمان

برلمانية: الرئيس السيسي يضع المواطن المصري نصب عينيه.. وقادرون على تخطي الصعاب

النائبة ميرفت عازر
النائبة ميرفت عازر نصر الله، عضو مجلس النواب

قالت النائبة ميرفت عازر نصر الله، عضو مجلس النواب، إن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي للحكومة بحزمة من الإجراءات المالية والحماية الاجتماعية لتخفيف آثار التداعيات الاقتصادية العالمية على المواطن المصري، تؤكد انحياز الرئيس للمواطنين في مواجهة التداعيات السلبية الناجمة عن اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية وأثرها البالغ في ارتفاع أسعار السلع الغذائية الأساسية والاستهلاكية.

وأضافت "عازر" فى بيان صحفى لها أن الرئيس السيسي يضع المواطن المصري نصب عينيه، ففي الوقت الذي تعاني دول العالم اقتصاديًا من تداعيات جائحة كورونا، اتجهت الدولة المصرية إلى تخصيص ١٣٠ مليار جنيه للتعامل مع تداعيات التحديات الاقتصادية العالمية وتخفيف آثارها على المواطنين، وتدبير ٢٫٧ مليار جنيه لضم ٤٥٠ ألف أسرة جديدة للمستفيدين من "تكافل وكرامة"، وتخصيص ١٩٠٫٥ مليار جنيه للهيئة القومية للتأمين الاجتماعى لصرف زيادة المعاشات بنسبة ١٣٪ بحد أدنى ١٢٠ جنيهًا بدءًا من أول أبريل.

وتابعت: فضلًا عن زيادة العلاوة الدورية للمخاطبين بالخدمة المدنية لتكون بنسبة ٨٪ من الأجر الوظيفي بحد أدنى 100 جنيه شهريًا اعتبارًا من الشهر المقبل، وتحمل الخزانة العامة للدولة قيمة الضريبة العقارية المستحقة عن قطاعات الصناعة لمدة ٣ سنوات بقيمة ٣٫٧٥ مليار جنيه، وإعفاء صناديق الاستثمار والأوعية المستثمرة فى البورصة من الضريبة، وكذلك منح المستثمرين مجموعة حوافز ضريبية إضافية لدعم سوق رأس المال وزيادة الإقبال على التداول بقيد الشركات فى البورصة.

وأكدت عضو مجلس النواب، أن هذه التوجيهات رسالة صريحه تؤكد اهتمام الرئيس بملف الرعاية والحماية الاجتماعية الذي شهد طفرة كبيرة خلال السنوات الأخيرة، وحرصه على توفير حياة كريمة لكافة المواطنين وتحسين أوضاعهم المعيشية خاصةً محدودي الدخل والفئات الأكثر احتياجًا فى ظل ارتفاع أسعار السلع على مستوى العالم كله بسبب اضطرابات الاقتصاد العالمي تأثرًا بالحروب والأوبئة.

وأعربت "عازر" عن ثقتها في قدرة الدولة المصرية على تجاوز هذه الأزمة بفضل القيادة السياسية الحكيمة والرشيدة المتمثلة في الرئيس عبدالفتاح السيسي، وبفضل تكاتف جموع المصريين والتفافهم حول الرئيس لتخطي هذه المرحلة الاقتصادية الصعبة.

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