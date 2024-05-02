أخبار الفن.. أكرم حسني يكشف سبب تحمسه لتجسيد الشخصية الكرتونية «غارفيلد»..هشام عبد الخالق: هذا سر اختيار شريف عرفة لـ «اللعب مع العيال»

نشر قسم الفن بموقع صدى البلد، على مدار اليوم الثلاثاء ، العديد من الأخبار العالمية والمحلية الهامة.

سلطان القاسمي يشهد افتتاح الدورة الثانية من مؤتمر الشارقة للرسوم المتحركة

شهد الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، اليوم الأربعاء، بحضور الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي، نائب حاكم الشارقة، والشيخة بدور بنت سلطان القاسمي، رئيسة مجلس إدارة هيئة الشارقة للكتاب، افتتاح الدورة الثانية من مؤتمر الشارقة للرسوم المتحركة، والذي تنظمه هيئة الشارقة للكتاب، حتى الخامس من مايو الجاري، وذلك في مركز إكسبو الشارقة.

تحدٍ جديد.. أكرم حسني يكشف سبب تحمسه لتجسيد الشخصية الكرتونية «غارفيلد»

قال الفنان أكرم حسني إنه سعيد بخوض أول تجربة كارتونية مُدبلجة بمشاركة ابنه ياسين، وهى النسخة العربية للكارتون العالمي “غارفيلد”.

قبل عرض الحلقة الجديدة.. مصطفى خاطر ينشر كواليس تصوير "البيت بيتي"

روج الفنان مصطفى خاطر، للحلقة الثالثة والرابعة من مسلسل "البيت بيتي 2"، والمفترض عرضهما مساء اليوم على منصة شاهد.

انهيار ريم أحمد من البكاء في جنازة والدتها

شيعت الفنانة الشابة ريم أحمد جثمان والدتها إلى مثواه الأخير ودفنها بمقابر العائلة، حيث لازم الجثمان مع ريم أحمد كلاً من زوجها الفنان طه خليفة وكذلك المخرجة منال الصيفى والفنانة الشابة منة بدر تيسير.

هشام عبد الخالق: هذا سر اختيار شريف عرفة لـ «اللعب مع العيال»

بعد مرور عامين من تقديمها فيلم "الجريمة" والذي تدور أحداثه في إطار من الأكشن والتشويق، يعود المنتج هشام عبد الخالق والمخرج شريف عرفة للتعاون من جديد من خلال الفيلم الكوميدي "اللعب مع العيال"، والمقرر عرضه في موسم عيد الأضحى لعام 2024، ليسجل خلاله التعاون الأول بين عرفة ومحمد إمام.