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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

انهيار ريم أحمد من البكاء في جنازة والدتها

صدى البلد

شيعت الفنانة الشابة ريم أحمد جثمان والدتها إلى مثواه الأخير ودفنها بمقابر العائلة، حيث لازم الجثمان مع ريم أحمد كلاً من زوجها الفنان طه خليفة وكذلك المخرجة منال الصيفى والفنانة الشابة منة بدر تيسير.

الفنانة ريم أحمد انهارت في صلاة الجنازة على والدتها والتي أقيمت بعد ظهر اليوم الأربعاء بمسجد السيدة نفيسة، ولم تتمالك نفسها من البكاء أثناء مراسم الدفن.

موعد ومكان عزاء والدة ريم أحمد.. تفاصيل

بحضور منال الصيفي.. تشييع جثمان والدة الفنانة ريم أحمد

وكانت ريم أحمد، أعلنت وفاة والدتها من خلال صفحتها الشخصية على موقع الفيس بوك قائلة: "إنا لله وإنا إليه راجعون، توفيت إلى رحمة الله تعالى أمى السيدة الفاضلة فاتن الراعى.. أرجو الدعاء وقراءة الفاتحة.. ولا نراكم فى مكروه".

ونعى الفنان الكبير محمد صبحى الفنانة ريم أحمد، التى شاركته وهى طفلة بطولة مسلسله "يوميات ونيس" فى دور (هدى)، وكتب عبر صفحته: "إنّا لله وإنّا إليهِ رَاجعُون، بكل الآسى والحزن أنعى السيدة فاتن الراعى والدة ريم أحمد (هدى) ابنتى فى ونيس.. كانت إنسانة رائعة ودعمت ابنتها وساندتها كثيراً فى مشوارها معى.. أدعو الله لكِ بالرحمة والمغفرة وأن يسكنك فسيح جناته.. وأن يلهم أسرتك وريم حبيبتى وعمرو الصيفى صديقى الغالى وكل ولادك وحبايبك الصبر والسلوان".

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