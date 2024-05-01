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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

قبل عرض الحلقة الجديدة.. مصطفى خاطر ينشر كواليس تصوير "البيت بيتي"

البيت بيتي 2
البيت بيتي 2

روج الفنان مصطفى خاطر، للحلقة الثالثة والرابعة من مسلسل "البيت بيتي 2"، والمفترض عرضهما مساء اليوم على منصة شاهد.

ونشر مصطفى خاطر، مجموعة من الصور التى التقطها داخل كواليس المسلسل، معلقا عليها: “مستعدين؟”.

 

البيت بيتي يتصدر نسب المشاهدة


 تمكن مسلسل “ البيت بيتي 2 ” من تصدر نسب المشاهدة فى مصر ، وذلك بعد طرحه عبر منصة شاهد بساعات قليلة . 

وأحتل مسلسل البيت بيتي فى موسمه الثاني المركز الاول ، من أصل 10 مراكز هم للاعمال الدرامية الأعلى مشاهدة فى مصر ، ليزيح بذلك مسلسل كامل العدد +1 ، والذى كان متصدر نسب المشاهدة .

“البيت بيتي” تدور أحداثه حول قصر مسكون بالأرواح، بينما يحاول بينو، مصطفى خاطر، وكراكيري، كريم محمود عبدالعزيز، طرد هذه الأرواح وبيع القصر، المسلسل من تأليف أحمد عبد الوهاب وكريم سامي كيمز ومن إخراج خالد مرعي.

 

الحلقة الثانية من البيت بيتي

 

وشهدت الحلقة الثانية من مسلسل البيت بيتي أحداث مثيرة، حيث قرر “كراكيري” كريم محمود عبد العظيظ وشقيقه مصطفى خاطر الذهاب الي الفندق المسكون لاكتشاف الحقيقة ومايحدث هناك، وحينما وصلوا وجدوا الفندق يشتعل وهما داخله.

عرضت منصة شاهد أول حلقتين من مسلسل البيت بيتي والذى يقوم ببطولته الفنان كريم محمود عبد العزيز ومصطفى خاطر.

 

وشهدت أول حلقتين من المسلسل دخول كريم محمود عبد العزيز ومصطفى خاطر فى مغامرة جديدة بوجود فندق مهجور ويحاولوا معرفة تفاصيله وحل اللغز الموجود به.

مصطفى خاطر مسلسل البيت بيتي 2 الفنان مصطفى خاطر

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