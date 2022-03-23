شاهد .. أحدث إطلالة لـ ساندي عبر إنستجرام

شاركت الفنانة ساندي، جمهورها بصورة جديدة لها، ونشرتها من خلال حسابها الشخصي بموقع التواصل الإجتماعي إنستجرام.

وكتبت ساندي ، من خلال صورتها معلقة: البعد خلي قلوبنا تبيع ! #رساله_منك_ساندي.

وأعلنت الفنانة ساندي ، شفائها من فيروس كورونا، رغم استمرار بعض الأعراض ومن أبرزها الصداع بحسب ما نشرته عبر حسابها بتطبيق انستجرام.

وأعلنت المطربة ساندى، عن إصابتها بفيروس كورونا من خلال فيديو عبر خاصية ستورى بموقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام منذ حوالي 10 أيام.

وقالت ساندى ، من خلال الفيديو :" مكنش لازم أعرف إن جالى كورونا".