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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

صداع مستمر.. شفاء ساندي من فيروس كورونا

ساندي
ساندي

أعلنت الفنانة ساندي شفائها من فيروس كورونا، رغم استمرار بعض الأعراض ومن أبرزها الصداع بحسب ما نشرته عبر حسابها بتطبيق انستجرام.

وكانت المطربة ساندى قد أعلنت عن إصابتها بفيروس كورونا من خلال فيديو عبر خاصية ستورى بموقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام  منذ حوالي 10 أيام.

وقالت ساندى من خلال الفيديو :" مكنش لازم أعرف إن جالى كورونا".

وفي سياق آخر، سبق أن قالت الفنانة ساندي إنها من محبي الفنانة روبي، ولا توجد بينهما أي مشكلة، في ظل أزمة تسريب أغنيتها الجديدة. 

وأوضحت ساندي في تصريحات خاصة لكاميرا صدى البلد، على هامش تواجدها في العرض الخاص لفيلم "قمر 14" في أحد مولات أكتوبر، أن الأغنية تم تسريبها بعد تسجيلها. 

وقالت ساندى فى لقاء ببرنامج انسايدر بالعربى : إن أغنية “فى اللا لا” تم تسريبها عن قصد لأن حقوق الملكية الفكرية وحده خاصة بالمنتج وليد منصور ، ولا تمتلكها روبي.

وأضافت ساندى :اننى تضررت كثيرا من هذا التسريب لانى بذلت مجهودا كبيرا وفجأة وبدون مقدمات أجد الأغنية قد تم حرقها وطرحها على اليوتيوب. 

فيما كشفت ساندي في تصريحاتها الخاصة، عن استعدادها لطرح عدد من الأغاني "سينجل" خلال الفترة المقبلة. 

وتعد أغنية في اللا لا من كلمات شادي نور، وألحان محمد يحيي، وتم تصويرها على طريقة الفيديو كليب، في أماكن وشوارع متفرقة في فرنسا.

وعلم صدى البلد، أن روبي كانت ستغني هذا الأغنية اثناء تعاقدها مع المنتج وليد منصور، ولكن عقب فسخ تعاقدهما بالتراضي ذهبت الأغنية إلى ساندي.

ساندي فيروس كورونا روبي شفاء ساندي أغاني ساندي

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