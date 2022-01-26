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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

إصابة ساندى بفيروس كورونا

ساندى
ساندى

أعلنت المطربة ساندى عن إصابتها بفيروس كورونا من خلال فيديو عبر خاصية ستورى بموقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام .

وقالت ساندى من خلال الفيديو :" مكنش لازم أعرف ان جالى كورونا".

وفي سياق آخر، سبق أن قالت الفنانة ساندي إنها من محبي الفنانة روبي، ولا توجد بينهما أي مشكلة، في ظل أزمة تسريب أغنيتها الجديدة. 

وأوضحت ساندي في تصريحات خاصة لكاميرا صدى البلد، على هامش تواجدها في العرض الخاص لفيلم "قمر 14" في أحد مولات أكتوبر، أن الأغنية تم تسريبها بعد تسجيلها. 

وقالت ساندى فى لقاء ببرنامج انسايدر بالعربى : إن أغنية “فى اللا لا” تم تسريبها عن قصد لأن حقوق الملكية الفكرية وحده خاصة بالمنتج وليد منصور ، ولا تمتلكها روبي.

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ساندي: أنا بحب روبي ومعنديش مشاكل معاها

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ساندى تتهم روبى: أغنية فى اللا لا تم تسريبها عن قصد.. فيديو

وأضافت ساندى :اننى تضررت كثيرا من هذا التسريب لانى بذلت مجهودا كبيرا وفجأة وبدون مقدمات أجد الأغنية قد تم حرقها وطرحها على اليوتيوب. 

فيما كشفت ساندي في تصريحاتها الخاصة، عن استعدادها لطرح عدد من الأغاني "سينجل" خلال الفترة المقبلة. 

وتعد أغنية في اللا لا من كلمات شادي نور، وألحان محمد يحيي، وتم تصويرها على طريقة الفيديو كليب، في أماكن وشوارع متفرقة في فرنسا.

وعلم صدى البلد، أن روبي كانت ستغني هذا الأغنية اثناء تعاقدها مع المنتج وليد منصور، ولكن عقب فسخ تعاقدهما بالتراضي ذهبت الأغنية إلى ساندي .

ونشرت شركة الرشيدي للإنتاج أغنية جديدة للفنانة روبي حملت اسم الهشك بشك، وذلك عبر موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب.

الا أن الأغنية لم استمر الا لبضع ساعات حتي تم حذفها وذلك حيث  علم صدى البلد ان المنتج وليد منصور قام بالابلاغ عن الأغنية وانها من حقه وهو ما تأكد منه اليوتيوب وقاموا بحذفه .

ساندي أخبار ساندى أخر أغاني ساندي فيروس كورونا

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