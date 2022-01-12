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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

ساندى تتهم روبى: أغنية فى اللا لا تم تسريبها عن قصد.. فيديو

ساندى
ساندى

هاجمت المطربة ساندى بقوة، المطربة روبى بسبب تسريب أغنية “فى اللا لا” والتى تم تصويرها بطريقة الفيديو كليب. 

 

وقالت ساندى فى لقاء ببرنامج انسايدر بالعربى : إن أغنية “فى اللا لا” تم تسريبها عن قصد لأن حقوق الملكية الفكرية وحده خاصة بالمنتج وليد منصور ، ولا تمتلكها روبى وبالتالى قامت بتسريب الأغنية عن قصد. 

 

وأضافت ساندى :اننى تضررت كثيرا من هذا التسريب لانى بذلت مجهودا كبيرا وفجأة وبدون مقدمات أجد الأغنية قد تم حرقها وطرحها على اليوتيوب. 

وتعد أغنية في اللا لا من كلمات شادي نور، وألحان محمد يحيي، وتم تصويرها على طريقة الفيديو كليب، في أماكن وشوارع متفرقة في فرنسا.

 

وعلم صدى البلد، أن روبي كانت ستغني هذا الأغنية اثناء تعاقدها مع المنتج وليد منصور، ولكن عقب فسخ تعاقدهما بالتراضي ذهبت الأغنية إلى ساندي .

 

حذف أغنية روبي

نشرت شركة الرشيدي للإنتاج أغنية جديدة للفنانة روبي حملت اسم الهشك بشك، وذلك عبر موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب.

 

الا أن الأغنية لم استمر الا لبضع ساعات حتي تم حذفها وذلك حيث  علم صدى البلد ان المنتج وليد منصور قام بالابلاغ عن الأغنية وانها من حقه وهو ما تأكد منه اليوتيوب وقاموا بحذفه .

 

وكان وليد منصور قد فسخ عقده مع روبي بالتراضي بعد إنتاجه لها اغنيتين ناجحتين هما قلبي بلاستيك وحته تانية .

 

بوستر الأغنية :

حصل صدى البلد على البوستر الدعائي لأغنية " في الالا " للمطربة ساندي وذلك قبل طرحة غدا السبت مع برومو الأغنية .

 

وتم تصوير الكليب في أماكن متفرقة بفرنسا منهم شارع الشانزليزية ليمثل عودة قوية لساندي في التعاون الاول مع المنتج وليد منصور  .

"في ألا لا لا"..ساندى تكشف عن برومو أغنيتها الجديدة

تفاصيل صراع جديد بين ساندي وروبي بسبب أغنية الهشك بشك.. خاص

ساندي تنتهي من تصوير الأغنية 

انتهت النجمة ساندي من تسجيل وتصوير أغنية جديدة تحمل عنوان "في الا لا" من كلمات شادي نور وألحان محمد يحيي وإنتاج وليد منصور في اول تعاون بينهما.

 

وكانت ساندي تواجدت في فرنسا لتصوير الاغنيه بنظام الفديو كليب في أماكن متفرقة بالشارع هناك، طرحها وطرح الفيديو كليب ليلة رأس السنة.

 

وكانت آخر أعمال المطربة ساندي هي أغنية "إزيك النهاردة" التي طرحتها عبر قناتها الرسمية على موقع الفيديوهات "يوتيوب" في شهر يوليو الماضي، وهي من كلمات الشاعر تامر حسين، ألحان عزيز الشافعي، توزيع هاني يعقوب.

 

ساندى تتعرض للسرقة في فرنسا 

وتعرضت المطربة ساندي لسرقة حقائبها في فرنسا، ونشرت فيديو عبر حسابها بموقع إنستجرام من داخل سيارة، وقالت: اتسرقت في فرنسا يا جماعة، وكل شنط الشوبينج اتسرقت علشان تعرفوا بس إننا عايشين في أمان.. عمار يا مصر.   

ساندي أخبار ساندى روبي اخبار روبى أغنية “فى اللا لا”

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