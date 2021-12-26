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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

"في ألا لا لا"..ساندى تكشف عن برومو أغنيتها الجديدة

المطربة ساندى
المطربة ساندى

كشفت المطربة ساندى عن برومو كيلب اغنيتها الجديدة “فى ألا لا لا” والذى من المقرر ان تطرحه خلال الايام القليلة المقبلة. 

وعلقت ساندى على البرومو : “ترقبوا كليب اغنيتى الجديدة FEl LA LA LA LA .. اشترك في قناتي الرسمية على YouTube واستمتع بالفيديو.. عيد ميلاد سعيد للجميع”. 

تفاصيل تصوير كليب فى الا لا 

وكانت ساندي قد انتهت من تسجيل وتصوير أغنية جديدة تحمل عنوان "في الا لا" من كلمات شادي نور وألحان محمد يحيي وإنتاج وليد منصور في اول تعاون بينهما.

وتواجدت ساندي في فرنسا لتصوير الاغنيه بنظام الفديو كليب في أماكن متفرقة بالشارع هناك، وتم طرح برومو الأغنية يوم تمهيدا لطرح الكليب كاملا  فى ليلة رأس السنة.

وكانت آخر أعمال المطربة ساندي هي أغنية "إزيك النهاردة" التي طرحتها عبر قناتها الرسمية على موقع الفيديوهات "يوتيوب" في شهر يوليو الماضي، وهي من كلمات الشاعر تامر حسين، ألحان عزيز الشافعي، توزيع هاني يعقوب.

ساندى تتعرض للسرقة في فرنسا :

وتعرضت المطربة ساندي لسرقة حقائبها في فرنسا، ونشرت فيديو عبر حسابها بموقع إنستجرام من داخل سيارة، وقالت: اتسرقت في فرنسا يا جماعة، وكل شنط الشوبينج اتسرقت علشان تعرفوا بس إننا عايشين في أمان.. عمار يا مصر.

عمار يا مصر| ساندي تكشف عن تعرضها للسرقة في فرنسا.. تفاصيل

ساندى بالأسود في أحدث جلسة تصوير عبر الإنستجرام

أغنية رسالة منك لـ ساندى 

وكان اخر اعمال المطربة ساندى تقديمها لاغنية  “رسالة منك”.

ونشرت ساندي، البوستر الرسمي الخاص بالأغنية من خلال حسابها الرسمي على "انستجرام”، وعلقت "ولا ١٠٠ مليون شكرا تكفي شكري ليكم علي دعمكم وحبكم ليا يارب دائما ابقي عند حسن ظنكم .. و بشكر كل اللي اشتغلوا معايه عشان نقدر نعمل حاجه تعجبكم”.

تقول كلمات الأغنية: “يوم جديد من غير .. ما اسمع بصوتك صباح الخير .. من غير ما اشوف .. رسالة منك .. بتقولي قومي وحشتيني .. قلبي فيه الخير .. استحمل بعادك اه من الليل ومن المكان اللي جمعنا بالليل بموت و انا بفتكر .. أوقات بخاف العند يكون قساني أو قساك بقول عايز ينسي واكيد فاكرني عايزه انساه”.

أغنية “رسالة منك” كلمات وألحان ماجد الشرقاوي، وتوزيع كريم عبد الوهاب، والفيديو كليب من إخراج ساندي.

النجمة ساندي المطربة ساندى الشاعر تامر حسين ألحان عزيز الشافعي راس السنة

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