مش هتعمل كده متروحش..إبراهيم فايق: حابب أنصح الجماهير قبل مباراة مصر والسنغال

وجه الإعلامي إبراهيم فايق، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، نصائح لجماهير منتخب مصر الذين سوف يحضرون مباراة مصر والسنغال داخل استاد القاهرة.

وكتب إبراهيم فايق في تويتة له: "حابب أقول للي هيروح ماتش مصر: "انت مش في البيت، انت في المدرج.. انت مش متفرج.. انت رقم واحد هنا.. شجع واهتف ٩٠ دقيقة من غير توقف.. لو مش هتعمل كده متروحش الماتش وسيب الفرصة لحد عارف أهمية دوره في اليوم ده .. الجمهور عنصر أساسي مش شكل ومش مكمل للمشهد.. هو الفاعل واللعيب رقم واحد"".

ويفرض البرتغالي كارلوس كيروش المدير الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم حالة كبيرة من الإجراءات الاحترازية داخل معسكر الفراعنة استعدادا لمواجهة السنغال المقرر إقامتها مساء الجمعة المقبل في ذهاب الجولة الأخيرة المؤهلة إلى كأس العالم 2022.



وأكد كيروش على اللاعبين ضرورة الإلتزام الكامل بالإجراءات الاحترازية المطبقة تجنبا لحدوث أي إصابات بفيروس كورونا تؤثر على المنتخب قبل مواجهة السنغال المصيرية والحاسمة في التأهل إلى كأس العالم .

موعد مباراة مصر والسنغال



ومن المقرر أن تنطلق المباراة بين مصر والسنغال في تمام الساعة التاسعة والنصف مساء الجمعة وسيتم نقلها عبر قناة أون تايم سبورت.

وتضم قائمة المنتخب لمواجهتي السنغال 23 لاعبا وهم محمد الشناوي ومحمد أبو جبل ومحمد صبحي في حراسة المرمى وفي الدفاع أيمن أشرف ومحمود الونش ومحمد عبدالمنعم وياسر إبراهيم ومحمود علاء وعمر جابر وعمر كمال وأحمد أبو الفتوح وفي الوسط إمام عاشور ونبيل عماد دونجا وحمدي فتحي وعمرو السولية ومحمد النني ومجدي أفشة وأحمد سيد زيزو ومحمود تريزيجيه وفي الهجوم محمد صلاح وعمر مرموش ومصطفى محمد ومروان حمدي.