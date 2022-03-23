عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

مش هتعمل كده متروحش..إبراهيم فايق: حابب أنصح الجماهير قبل مباراة مصر والسنغال

إبراهيم فايق
إبراهيم فايق

وجه الإعلامي إبراهيم فايق، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، نصائح لجماهير منتخب مصر الذين سوف يحضرون مباراة مصر والسنغال داخل استاد القاهرة.

وكتب إبراهيم فايق في تويتة له: "حابب أقول للي هيروح ماتش مصر: "انت مش في البيت، انت في المدرج.. انت مش متفرج.. انت رقم واحد هنا.. شجع واهتف ٩٠ دقيقة من غير توقف.. لو مش هتعمل كده متروحش الماتش وسيب الفرصة لحد عارف أهمية دوره في اليوم ده .. الجمهور عنصر أساسي مش شكل ومش مكمل للمشهد.. هو الفاعل واللعيب رقم واحد"".

محمد صلاح ينشر صورا من تدريبات المنتخب قبل مواجهة السنغال.. شاهد

كيروش يفرض إجراءات احترازية مشددة بمعسكر منتخب مصر قبل مواجهة السنغال

ويفرض البرتغالي كارلوس كيروش المدير الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم حالة كبيرة  من الإجراءات الاحترازية داخل معسكر الفراعنة استعدادا لمواجهة السنغال المقرر إقامتها مساء الجمعة المقبل في ذهاب الجولة الأخيرة المؤهلة إلى كأس العالم 2022.

وأكد كيروش على اللاعبين ضرورة الإلتزام الكامل بالإجراءات الاحترازية المطبقة تجنبا لحدوث أي إصابات بفيروس كورونا تؤثر على المنتخب قبل مواجهة السنغال المصيرية والحاسمة في التأهل إلى كأس العالم .

موعد مباراة  مصر والسنغال 


ومن المقرر أن تنطلق المباراة بين مصر والسنغال في تمام الساعة التاسعة والنصف مساء الجمعة وسيتم نقلها عبر قناة أون تايم سبورت.

وتضم قائمة المنتخب لمواجهتي السنغال 23 لاعبا وهم محمد الشناوي ومحمد أبو جبل ومحمد صبحي في حراسة المرمى وفي الدفاع أيمن أشرف ومحمود الونش ومحمد عبدالمنعم وياسر إبراهيم ومحمود علاء وعمر جابر وعمر كمال وأحمد أبو الفتوح وفي الوسط إمام عاشور ونبيل عماد دونجا وحمدي فتحي وعمرو السولية ومحمد النني ومجدي أفشة وأحمد سيد زيزو ومحمود تريزيجيه وفي الهجوم محمد صلاح وعمر مرموش ومصطفى محمد ومروان حمدي.

الإعلامي إبراهيم فايق ابراهيم فايق جماهير منتخب مصر منتخب مصر مصر مباراة مصر والسنغال مصر والسنغال السنغال

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

محافظ البحيرة يقرر تعطيل الدراسة غداً الخميس

أجواء شتوية.. الأرصاد: طقس الـ 48 ساعة المقبلة أمطار ورياح

تعطيل الدراسة غدا الخميس لسوء الأحوال الجوية بمحافظة مطروح

تراجع طفيف| سعر الدولار فى ختام تعاملات اليوم الأربعاء 23-3-2022

اتهامات محرمة شرعًا وقانونًا| ما تفاصيل قضية اليوتيوبرز حمدي ووفاء ؟

الوزراء: التقدم بطلب لصندوق النقد لبدء مشاورات برنامج جديد لمساندة الإصلاح الاقتصادي

السيسى يتقدم الجنازة العسكرية للفريق عبدرب النبى حافظ والفريق فخرى عبدالمنعم خليل

بالأسماء.. 3 محافظات تعلن تعطيل الدراسة غدا لسوء الأحوال الجوية

موضوعات متعلقة

محمد صلاح ينشر صورا من تدريبات المنتخب قبل مواجهة السنغال.. شاهد

نائب قطاع الناشئين بالزمالك.. ميدو لـ عمرو زكي: ألف مبروك المنصب الجديد

كفاية بهدلة .. عمر كمال : علاقتي بـ حمو بيكا بقيت مختصرة

بـ عكاز.. أول ظهور لـ عمرو جمال عقب جراحة الصليبي

بمكياج جذاب.. أحدث ظهور لـ ياسمين عبد العزيز عبر السوشيال ميديا

بقميص مفتوح.. مصطفي شعبان يروج لمسلسل دايما عامر في رمضان 2022

ربنا يخليكي ليا.. ميريهان حسين تحتفل بعيد ميلاد والدتها.. شاهد

بـ البوستر الرسمي.. هبة مجدي تروج لمسلسل المداح في رمضان 2022

ترشيحاتنا

سميرة أحمد تروي ذكرياتها مع العندليب وأنور وجدي.. ولماذا أمر حسن الإمام بتقطيع فستانها "فيديوجراف"

نشوب 7 حرائق حول محطة تشيرنوبل النووية .. ومخاوف من تسرب الإشعاع

نزيف حاد .. سيارة نقل تكتب نهاية طالب عشريني في سوهاج

الرقابة المالية: رفع نسبة تمثيل المرأة في مجالس إدارات اتحادات شركات التأمين

4.5 مليون دولار في السنة.. ثروة حمدي ووفاء مهددة | ما مصيرهما؟

ما حكم تحنيط الأم لـ الجنين بعد ولادته ميتا؟ .. الإفتاء تجيب

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طريقة عمل خضار سوتيه بوصفات متنوعة أبرزها بالسي فود

غالية الثمن.. ضبط أدوية مهربة مع راكب في المطار.. صور

للأثرياء فقط.. جاكوزي وملعب جولف ومهبط مروحيات داخل أطول سيارة في العالم

بعد تكريمها من الرئيس.. فريدة فهمي مسيرة فنانة استعراضية محفورة بتاريخ الفن

فيديو

شرف وربنا يتقبل.. حلا شيحا تحسم جدل خلعها للحجاب

عملة مجرمة.. تفاصيل قضية اليوتيوبرز حمدي ووفاء .. فيديو جراف

حلا شيحة تحسم جدل خلعها الحجاب..وتطورات صحة طارق الشيخ.. فيديو

قبّل يد سيدة 4 مرات.. مشاهد إنسانية للرئيس في تكريم الأم المثالية|"فيديوجراف"

المزيد

ساحة رأي

حتشبسوت درة الأميرات

د/ هنيدي عبد الجواد يكتب: دور الفتوى الإلكترونية في مواجهة التغير المناخي وأثره على التنمية المستدامة

د/وليد البلتاجي السيد يكتب: التنمية المستدامة ودور الفتاوى الإلكترونية في تحقيق أهدافها

د. سلامة عمر يكتب: الاحتكار يقضي على قيم التعاون والتضامن

المرأة.. عظيمة المحبة

الصدق.. كنزك الذي لا يخبو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهال علام

وسائل الإحباط الاجتماعي

د/علاء الشال

ذنوب الخلوات أصل الانتكاسات

المستشار أسـامة الصعيدي

قبلة الحياة لقانون الشهر العقاري

نيفين منصور

لا تصدق البريق الزائف

عمرو فاروق

نظرية بريجنسكي ودعشنة أوكرانيا

د. بلال عامر يكتب: الأزمات العالمية والفرص الاستثمارية…مصر نموذجاً

مني أحمد

الفكرة

كريمة أبو العينين

بلد المكروه

اﻟﻤﺰﻳﺪ