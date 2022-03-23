سهير فكري الأم المثالية بمحافظة القليوبية تروي قصة كفاحها ..فيديو

قالت سهير فكري الأم المثالية الأولى على محافظة القليوبية، إن تكريمي اليوم من الرئيس السيسي أسعدني وأسعد أولادي وابنتي هي من قدمتني للحصول علي التكريم.

لافتة أنها عندما علمت أنه سيتم تكريمها من الرئيس السيسي كانت سعيدة وأكدت أنها كانت تنتظر يوم التكريم بفارغ الصبر.

وأضافت سهير فكري خلال لقائها في برنامج " 90 دقيقة " المذاع علي قناة " المحور" ، إن زوجي توفي وأولادي صغار لا يدركون شيء وبعد وفاته بسنتين عملت في حضانة وأولادي هم ساهر وهبة وحازم وعملت علي تربيتهم وتعليمهم.

ومن جانبها أوضحت هبة الله فتحي ابنة السيدة سهير الأم المثالية الأولي علي محافظة القليوبية ، إنها متزوجة ولديها أولاد وانها حصلت علي بكالوريوس تجارة ولكن زوجها رفض أن تعمل ، مؤكدة إنها لا تقوم بشيء في حياتها ألا أن تتواجد بجوار والدتها لتقوم برعايتها.

