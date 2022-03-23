منى عمر: عندما أبلغت بتكريمي من الرئيس السيسي خوفت من الحسد

قالت السفيرة منى عمر، مساعد وزير الخارجية الأسبق، عضو المجلس القومي للمرأة، عندما بلغت بأنه سيتم تكريمي من الرئيس السيسي الصراحة خوفت من الحسد”.

أضافت “عمر”، في مداخلة هاتفية على قناة" الحياة" في برنامج" الحياة اليوم “أن تكريم الرئيس لها اليوم كأنه تتويج علي المسيرة الطويلة لها؛ لأن تكريمه يمثل أعلى سلطة في البلد، وكرمت قبل ذلك من الدول التي عملت بها سفيرة لكن تكريمي من بلدي لا يضاهي أي تكريم”.

وأوضحت أن المرأة المصرية حدث لها تطور كبير في الفترة الماضية و المرأة الأفريقية أيضا شغلت مناصب مثل رئيس و وزير خارجية ووزير دفاع ورئيسة المخابرات وهذه المناصب كانت محظورة عليها.

وأشارت منى عمر إلى أن الدول الأفريقية مثل رواندا التمثيل البرلماني فيها للمرأة أعلى من دول أوروبية ؛ مضيفة أن في مصر حدث للمرأة نقلة نوعية في كل المجالات ؛ مثل التمكين السياسي والدعم الاجتماعي الاقتصادي والتشريعي؛ كتغليظ العقوبة على العنف ضد المرأة .

