طاهر أبوزيد: مباراة مصر والسنغال لا تقبل القسمة على اثنين.. فيديو

قال طاهر ابوزيد وزير الشباب والرياضة الأسبق ، إن مباراة مصر والسنغال حدث تاريخي مؤكدا أنها مبادرة مختلفة لأنها مؤهلة للوصول ألي كأس العالم وهذا ما يجعلها تختلف تماما عن أي مباراة أخري .

أضاف طاهر ابوزيد خلال مداخلة هاتفية في برنامج " يحدث في مصر " المذاع علي قناه " أم بي سي مصر " ، إن مباراة مصر والسنغال لا تقبل القسمة علي اثنين واي تعادل في هذه المباراة لن يكون في صالحنا ويجب أن نكسب من هنا في مصر لأننا اذا تعادلنا يجب عندما نهذب إلي السنغال أن يحقق المنتخب الفوز وهذا ليس سهل .

واوضح طاهر ابوزيد ، إن دعوة نجوم الكرة المصرية السابقين لفتة إيجابية ، لافتا إلي أن المنتخب المصري يجب أن يكون مهاجم منذ بداية المباراة لفرض أسلوبه علي المباراة .

وتابع : انه يجب علي المنتخب المري حسم الفوز أمام السنغال في المباراة المقبلة ولا ينتظر مباراة الإياب ، لافتا إلي أن غياب محمد شريف هداف الدوري علي قائمة المنتخب علامة استفاهم كبيرة ، ويجب أن يكون متواجد في مباراة الإياب لأنه هداف وسيحتاجون الية .