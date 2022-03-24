الأم المثالية الثالثة على مستوى الجمهورية: تكريم الرئيس السيسي شعور لا يوصف..فيديو

قالت إقبال فايز، الأم المثالية الثالثة على مستوى الجمهورية، إن تكريم الرئيس السيسي سيرفع من معنوياتنا جميعا، معلقة “التكريم نسانا الصعوبات والآلام التى مرينا بيها على مدار السنوات الماضية في تربية أولادنا”.

وأضافت إقبال فايز، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “خبر اليوم”، عبر فضائية “أون”، أن المجهودات التي قمت بها في تربية أولادي على مدار السنوات الماضية كأنها لم تكن، “والرئيس السيسي عملنا مكانة كبيرة وربنا يحافظ عليه”

وتابعت الام المثالية الثالثة على مستوى الجمهورية، "أنه لو هتكلم على التكريم ده مش هعرف أوصفه ويمثل تشجيع للأمهات اللى بعدينا على تربية أجيال صالحة لمصر".

وأشارت اقبال فايز إلى أنه “أنا لدي ابنتان ماليش غيرهم فالابنة الكبرى حاصلة على بكالوريوس تجارة، وابنتي الثانية حاصلة على بكالوريوس صيدلة”.

