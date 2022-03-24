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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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برلمان

الكمية الموجودة تكفي للبني آدمين.. خطة النواب تطالب المواطنين بترشيد استهلاك القمح

ياسر عمر وكيل لجنة
ياسر عمر وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب

طالب ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، المواطنين  بـ ترشيد الاستهلاك خاصة في القمح، قائلا: "الكمية الموجودة حاليا بمصر تكفي للبني آدمين فقط، ويجيب ترشيد الدعم وتوجيهه لمستحقيه".

وأكد “عمر” لـ"صدى البلد"، أن موجة التضخم بالأسعار عالمية ومصر لن تتأثر وحدها، ولكن أغلب الدول العظمى أيضا سوف تتأثر مثل أمريكا وغيرها، بسبب الحرب الدائرة بين  روسيا وأوكرانيا والتى تؤثر بالسلب على الأسعار في جميع دول العالم، خصوصا في مصر، لكونها مستوردا أساسيا للقمح.

أسعار القمح فى مصر

وقال إن أسعار القمح فى مصر لن تتأثر بأزمة أوكرانيا وروسيا، بسبب كون الأزمة تتزامن مع حصاد القمح، إضافة إلى أن مصر تمتلك احتياطيا كبيرا من القمح يكفي من 5 لـ6 أشهر مقبلة، فضلا عن أن الأجواء تساعد على زراعة محصول إضافي للقمح.

كان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، افتتح منذ قليل، معرض "أهلا رمضان" بمركز القاهرة الدولي للمؤتمرات، ورافقه وزير التموين وعدد من المسئولين، وذلك في إطار توفير مختلف السلع الغذائية بأسعار مخفضة. 

وقال رئيس مجلس الوزراء إن مصر تستورد ١٠٠ مليون برميل بترول في السنة، ومطالبين الآن باستيراد ١٢ مليار دولار شهريا، لذلك يجب أن نرشد الاستهلاك من جميع المواطنين.

ووجه الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، رسالة للمواطنين، بشأن غلاء الأسعار قائلاً: "يجب عليكم ترشيد الاستهلاك في جميع السلع والمنتجات، علشان كل ما بنرشد، كل ما بيبقى قدامنا مساحة أطول في الاحتياج والنزول إلى الأسواق العالمية والحصول على أي سلع أُخرى في إطار الأسعار الغالية الموجودة".

وأضاف مصطفى مدبولي، خلال مؤتمر صحفي مع عدد من الوزراء، أن غلاء الأسعار أمر طبيعي نظراً للظروف التي يمر بها العالم، ومصر ليس لها مفر منها، ولكن مصر تسعى لعدم نقل المشكلة كاملة للمواطن، بل إن الدولة المصرية قادرة بإمكانيتها على امتصاص أكبر قدر من هذه التداعيات.

واختتم رئيس مجلس الوزراء حديثه قائلاً: "دائماً وأبداً.. تحيا مصر.. تحيا مصر.. تحيا مصر".

مجلس النواب روسيا أوكرانيا أوكرانيا وروسيا ترشيد الاستهلاك لجنة الخطة والموازنة

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