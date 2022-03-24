حسام موافي: إغلاق الأوعية الدموية سببه انخفاض ضغط الدم

قال حسام موافى، الأستاذ بكلية طب قصر العينى، إنه فى حالة انخفاض ضغط الدم فى الجسم يهرب الدم إلى المخ، والكبد، والقلب، ويحدث إغلاق للأوعية الدموية فى الأطراف للحفاظ على باقى الأعضاء الهامة.

ونصح “موافى”، خلال استضافته ببرنامج “صباحك مصرى”، المذاع عبر فضائية “mbc مصر”، الأطباء بالابتعاد عن جمل "الحالة قدامه ساعات وعمره يخلص"، واستبدال ذلك بطمأنة أهل المريض بأن الحالة ليست جيدة، ولا يكمل تفاصيل ذلك الأمر تجنبا لسوء الحالة النفسية لهم.

ولفت أستاذ كلية الطب، إلى أنه رأى نوعين من علامات الموت عند المرضى حيث تظهر على الشخص الأول علامات الضيق العصبية، أما الشخص الآخر فتظهر عليه علامات القبول والسعادة.