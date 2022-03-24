الحكومة الإثيوبية تعلن هدنة إنسانية غير محددة مع جبهة تحرير تيجراي

أعلنت الحكومة الإثيوبية بشكل رسمي اليوم، الخميس، هدنة إنسانية غير محددة مع جبهة تحرير تيجراي.

ووصل المبعوث الأمريكي الخاص بالقرن الأفريقي ديفيد ساترفيلد إلى أديس أبابا، والتقى نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية دمقي مكونن، وأجريا مباحثات ثنائية حول مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك.

وتنتظر المبعوث الأمريكي خلال زيارته لإثيوبيا الكثير من التحديات، خاصة فيما يتعلق بتعزيز العلاقات الثنائية بين أديس أبابا وواشنطن التي شهدت فتورا جراء الصراع الأخير بشمال البلاد، في ظل قرارات جديدة فرضتها الولايات المتحدة على الحكومة الإثيوبية.