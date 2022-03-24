عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الحكومة الإثيوبية تعلن هدنة إنسانية غير محددة مع جبهة تحرير تيجراي

الحكومة الإثيوبية
الحكومة الإثيوبية تعلن عن هدنة إنسانية غير محددة مع تيجراي

أعلنت الحكومة الإثيوبية بشكل رسمي اليوم، الخميس، هدنة إنسانية غير محددة مع جبهة تحرير تيجراي.

ووصل المبعوث الأمريكي الخاص بالقرن الأفريقي ديفيد ساترفيلد إلى أديس أبابا، والتقى نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية دمقي مكونن، وأجريا مباحثات ثنائية حول مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك.

وتنتظر المبعوث الأمريكي خلال زيارته لإثيوبيا الكثير من التحديات، خاصة فيما يتعلق بتعزيز العلاقات الثنائية بين أديس أبابا وواشنطن التي شهدت فتورا جراء الصراع الأخير بشمال البلاد، في ظل قرارات جديدة فرضتها الولايات المتحدة على الحكومة الإثيوبية.

الجارديان: على المجتمع الدولي ألا يتجاهل أزمة تيجراي

أمريكا تطالب إثيوبيا بإطلاق سراح معتقلي تيجراي فورا

اثيوبيا تيجراي أديس أبابا أبي أحمد هدنة انسانية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بعد التراجع.. سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري اليوم 24 مارس 2022

شعبة الصرافة: 300 % زيادة في حصيلة التنازل عن الدولار بعد قرارات البنك المركزي

اتهامات محرمة شرعًا وقانونًا| ما تفاصيل قضية اليوتيوبرز حمدي ووفاء ؟

10 جنيهات انخفاضا في سعر جرام الذهب اليوم الخميس 24 مارس 2022

3 شروط استثنائية لـ استحقاق الابن المعاش حال وفاة والده.. و 4 حالات للحرمان | تفاصيل

التموين: حذف من يتخطى راتبه 9600 جنيه من منظومة البطاقات

لغز السيارة المسروقة.. تفاصيل اختفاء سائق الجيزة والعثور على جثته في القاهرة

دخل في حالة اكتئاب.. توفيق عكاشة يعلن إفلاسه

ترشيحاتنا

أخبار البرلمان|3 شروط استثنائية لـ استحقاق الابن المعاش حال وفاة والده.. و الحبس والغرامة لمروجي شائعات تعطيل الدراسة فى رمضان

"مستقبل وطن" يوزع كراتين رمضان علي المواطنين بالمحافظات.. صور

الحكومة الإثيوبية تعلن هدنة إنسانية غير محددة مع جبهة تحرير تيجراي

استخدم المقاطع لابتزازهن.. صاحب أتيليه حريمي يصور الفتيات داخل البروفة بالزيتون

أخبار الفن| قائمة مسلسلات رمضان المعروضة على ART.. وطرح بوسترات "شغل عالي"

"الداخلية" تحبط حجب وبيع 1439 طن سلع غذائية بأزيد من السعر الرسمي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الفنانة رحاب حسين تنجو من حادث سير وتهشم سيارتها .. صور

عملات تذكارية بمناسبة مرور عام على تعويم السفينة "إيفر جيفين" .. صور

بينهم والدة فريال أشرف.. تكريم أمهات ذوي الهمم والأبطال الرياضيين| صور

مدبولي يفتتح معرض أهلًا رمضان.. ويتفقد أجنحته.. صور

فيديو

بدون آثار جانبية.. الإعلان لأول مرة عن حبوب منع الحمل للرجال.. فيديوجراف

سر هجوم الزوجة الأمريكية للفنان سيد رجب عليه .. ورد محامية الفنان | تفاصيل

أدوات ممنوع دخولها استاد القاهرة بمباراة مصر والسنغال.. تعرف عليها |فيديو

تعطيل الدراسة في 3 محافظات بسبب الأحوال الجوية "فيديو"

المزيد

ساحة رأي

حتشبسوت درة الأميرات

د/ هنيدي عبد الجواد يكتب: دور الفتوى الإلكترونية في مواجهة التغير المناخي وأثره على التنمية المستدامة

د/وليد البلتاجي السيد يكتب: التنمية المستدامة ودور الفتاوى الإلكترونية في تحقيق أهدافها

د. سلامة عمر يكتب: الاحتكار يقضي على قيم التعاون والتضامن

المرأة.. عظيمة المحبة

الصدق.. كنزك الذي لا يخبو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

حرب روسيا وأوكرانيا.. هل انتهى علم إدارة الأزمات؟

محمد مندور

قمة المناخ ومصر الجديدة

نهال علام

وسائل الإحباط الاجتماعي

د/علاء الشال

ذنوب الخلوات أصل الانتكاسات

المستشار أسـامة الصعيدي

قبلة الحياة لقانون الشهر العقاري

نيفين منصور

لا تصدق البريق الزائف

عمرو فاروق

نظرية بريجنسكي ودعشنة أوكرانيا

د. بلال عامر يكتب: الأزمات العالمية والفرص الاستثمارية…مصر نموذجاً

اﻟﻤﺰﻳﺪ